Реальный прототип «Волка с Уолл Стрит» подал в суд на создателей фильма

Джордана Белфорта огорчил тот факт, что при продаже прав на экранизацию он рассчитывал впервые заключить честную сделку, а в итоге был обманут продюсерами

Джордан Белфорт (Фото: Evan Agostini / AP)

Джордан Белфорт, роль которого Леонардо ди Каприо сыграл в фильме Мартина Скорсезе «Волк с Уолл Стрит», подал в суд на создателей ленты – компанию Red Granite Pictures. Бывший бизнесмен требует с продюсера $300 млн, сообщает Forbes.

Причиной иска стали обвинения в адрес Red Granite в том, что создание фильма было использовано для отмывания денег в Малайзии. Белфорт утверждает, что был обманут, когда продавал права на экранизации своей автобиографии.

По словам Белфорта, он ничего не знал о махинациях малайзийцев и никогда бы не согласился на продажу прав, если бы у него была такая информация. Он также указал, что очень рассчитывал на то, что это будет первая в его жизни честная сделка, но был обманут в своих ожиданиях.

В июле прошлого года соучредитель голливудской продюсерской компании Red Granite Pictures Риза Азиз был обвинен в пяти эпизодах преступлений на общую сумму $248 млн. По версии следствия, его продюсерская компания профинансировала три фильма, используя средства, которые, как они подозревают, были украдены у государственного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Как сообщал ранее Reuters, Минюст США заявил в гражданских исках, что более $4,5 млрд из 1MDB были отмыты через сложную сеть транзакций и подставных компаний с 2009 по 2014 год. Азиз не признал себя виновным и отрицает правонарушения.

Фильм «Волк с Уолл Стрит» - экранизация книги Белфорта, в которой рассказывается об основанной им компании Stratton Oakmont. Последняя занималась махинациями на фондовом рынке. После многолетнего расследования Белфорт и его компаньоны были признаны виновными в мошенничестве и отправлены в тюрьму. Именно за решеткой Белфорт принял решение написать автобиографию.