В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв газа

Взрыв двух пятилитровых газовых баллонов произошел в секции между квартирами. Частично разрушилась квартира и шахта лифта. С места происшествия эвакуировали порядка 40 человек. В управляющей компании сообщили об 11 пострадавших

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В девятиэтажном жилом доме на улице Пионеров в Екатеринбурге произошел взрыв газа, следует из сообщения регионального управления МЧС.

По предварительной информации, почти в полночь по местному времени произошел взрыв двух пятилитровых газовых баллонов на восьмом этаже. В результате случилось возгорание на площади 10 кв. м. Взрыв повредил перегородки трех квартир и коридор в секции, где произошло возгорание, также оборвался трос лифта.

Как рассказал «Интерфаксу» глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по одной из отрабатываемых следствием версий, местный житель, который, по предварительным данным, находился в нетрезвом состоянии, вышел в коридор, чтобы покурить. Там и хранились два газовых баллона.

«Возможно, с одного из них произошла утечка, а в результате того, что мужчина решил закурить, произошел хлопок», — отметил он, добавив, что мужчина, находившийся в эпицентре взрыва, получил испуг, врачи оказали ему медицинскую помощь.​

Также правоохранители отрабатывают и другие версии случившегося. Однако, как заверил Горелых, происшествие не носит криминального характера.

С места происшествия эвакуировали 37 человек. Их временно разместили в помещении управляющей компании в соседнем здании. Также спасатели развернули пункт временного размещения на базе местной школы № 146. В ликвидации последствий взрыва было задействовано 11 единиц техники.

В МЧС и МВД заверили, что пострадавших в результате случившегося нет. В управляющей компании «Екатеринбурггаз», в свою очередь, сообщили, что, по предварительным данным, пострадали пятеро детей и шесть взрослых.