Общество⁠,
«Катастрофический» взрыв в доме престарелых в Пенсильвании. Видео

Video

По меньше мере два человека погибли, 20 пострадали и еще пять пропали без вести при взрыве в доме престарелых Silver Lake в Бристоле, штат Пенсильвания, передает ABC. Телеканал называет последствия ЧП «катастрофическими».

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Произошло обрушение конструкций, часть первого этажа провалилась в подвал, возник пожар, а постояльцы оказались заблокированы под завалами. Как уточняет телеканал, во время разбора последних произошел второй взрыв. Утечка, предполагают местные власти, была в подвале. 

видео взрыв Пенсильвания дом престарелых США утечка газа
