Федеральную трассу перекрыли под Красноярском из-за крупной аварии

Один человек получил травмы, его доставили в больницу

Video

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись легковая машина марки Toyota с двумя грузовиками, в результате чего последние загорелись, сообщает МВД по Красноярскому краю.

Авария произошла на 961-м км автодороги, близ кольцевой развязки, в Рыбинском районе. Этот участок расположен между Красноярском (до него около 160 км) и Иркутском (900 км).

Движение в оба направления перекрыто, организован объезд через поселок Громадск и село Рыбное.

Один человек пострадал, его госпитализировали. Возгорание тушат 11 сотрудников МЧС при помощи трех пожарных машин.