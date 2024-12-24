Федеральную трассу перекрыли под Красноярском из-за крупной аварии
На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись легковая машина марки Toyota с двумя грузовиками, в результате чего последние загорелись, сообщает МВД по Красноярскому краю.
Авария произошла на 961-м км автодороги, близ кольцевой развязки, в Рыбинском районе. Этот участок расположен между Красноярском (до него около 160 км) и Иркутском (900 км).
Движение в оба направления перекрыто, организован объезд через поселок Громадск и село Рыбное.
Один человек пострадал, его госпитализировали. Возгорание тушат 11 сотрудников МЧС при помощи трех пожарных машин.
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