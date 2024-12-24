«Ночлежка» и власти Москвы поспорили о пунктах обогрева бездомных

«Ночлежка» заявила о низкой посещаемости пунктов помощи бездомным в столице и предложила оборудовать их спальными местами. В департаменте соцзащиты столицы отметили, что пункты обогрева не рассчитаны на длительное пребывание

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Какие изменения предложила «Ночлежка»

Представители благотворительной организации «Ночлежка» вместе с московскими чиновниками проверили работу пунктов обогрева для бездомных. В ходе объезда в конце ноября они посетили один пункт «Ночлежки» и четыре городских. В пункте «Ночлежки» в тот день ночевали 35 человек, в одном городском пункте сотрудники встретили двух человек, в трех других не оказалось ни одного.

В «Ночлежке» связали это с тем, что всего два пункта оборудованы спальными местами (на Иловайской и Ижорской улицах), в остальных люди могут только сидеть на скамейках без спинок. Помимо этого, из мобильных пунктов обогрева в микроавтобусах, где также нельзя спать, людей каждые два часа просят выйти на время проветривания. К тому же бездомные люди не знают об этих пунктах обогрева, так как информация о них находится в интернете, а далеко не у всех из них есть мобильные телефоны, подчеркивают в благотворительной организации.

«Ночлежка» направила в департамент труда и социальной защиты населения Москвы свои предложения по улучшению системы помощи, среди которых: организовать спальные места во всех пунктах обогрева; равномерно распределить потоки людей между пунктами обогрева, для чего можно использовать мобильные пункты обогрева, которые, по данным «Ночлежки», практически не заполняются. Организация также считает нужным создать единую заметную информационную систему для информирования о доступных пунктах обогрева, включая онлайн-карты, объявления, листовки, и упростить доступ для бездомных людей в стационарные пункты обогрева, например сделать объявление на воротах, указатели от метро или железнодорожных станций.

«Мы увидели, что городские власти вложили существенные средства в развитие инфраструктуры, но из-за недостатков в организации процесса бездомные люди все равно остаются без помощи. При этом мы видим, что спрос на возможность переночевать в тепле и безопасности очень велик», — пояснила директор «Ночлежки» в Москве Дарья Байбакова.

После совместной проверки пунктов обогрева состоялась встреча представителей департамента соцзащиты и «Ночлежки». На встрече обсуждались предложения, которые направила «Ночлежка», начался диалог о возможных улучшениях, которого не было раньше, однако каких-то выводов или ответа о планах относительно предложений «Ночлежки» не последовало, сказала РБК Байбакова.

В Москве работают два типа городских пунктов обогрева для бездомных: стационарные и мобильные. Стационарных пунктов четыре: на улицах — Иловайской (находится при Центре им. Глинки), Ижорской, Матросова, Михельсона (каждый на 40 мест). Мобильные пункты обогрева (это микроавтобусы на 20 мест) работают с ноября по март и базируются на площадях возле Ярославского, Курского, Павелецкого, Белорусского и Киевского вокзалов. Пункт обогрева «Ночлежки» находится на 25-м км МКАД, это большая отапливаемая палатка на 50 мест, где бездомные могут переночевать.

Как устроена городская система помощи бездомным

В департаменте соцзащиты РБК отказались комментировать предложенные «Ночлежкой» меры. Там отметили, что пункты обогрева — как мобильные, так и стационарные — не рассчитаны на длительное пребывание, и в том случае, если человеку нужно поспать, помыться, получить вещи или любую другую помощь, его сразу направят и помогут приехать в Центр имени Е.П. Глинки (на Иловайской улице). Позиция центра заключается в сочетании как базовой социальной поддержки, так и программ по ресоциализации, сказала РБК директор Центра имени Е.П. Глинки Ольга Устимова.

С октября по декабрь в городских пунктах было оказано 12,5 тыс. услуг по обогреву, сообщили в департаменте соцзащиты. В 2023 и 2022 году за тот же период было оказано более 14 тыс. и 13 тыс. услуг соответственно. «Случается, что за обогревом за сезон могут обратиться несколько раз», — добавили там. Предоставить разбивку по оказанным услугам по пунктам приема, а также по количеству обслуженных человек в департаменте не смогли.

На портале Центра имени Глинки публикуется недельная статистика по отделениям центра. Так, по данным с 13 по 19 декабря, в отделении «Дмитровское» на Ижорской было оказано 340 социальных услуг «ночлег». На Иловайской в женском полустационаре за тот же период предоставили 728 койко-ночей, в мужском полустационаре — 1995.

С сентября по 18 декабря в пункте обогрева «Ночлежки» переночевали и поужинали 2707 раз 264 человека, сообщили в организации.

Городские пункты обогрева в департаменте соцзащиты называют «точкой входа в центр», где человек может получить всю дальнейшую информацию о том, какая помощь ему доступна. Основная цель центра — помочь людям вернуться к обычной полноценной жизни и начать все с чистого лица при поддержке специалистов, подчеркнула пресс-служба. Согласно предоставленным РБК данным, по состоянию на 1 декабря ресоциализацию прошли 273 человека, в 2023 году таких было 220, а в 2022 году — 158.

По данным переписи населения 2021 года, в России насчитывалось 11 285 бездомных. По данным математической модели Validata, в Москве сейчас находятся 238 тыс. бездомных людей, сообщили РБК в «Ночлежке». В это число входят люди, которые непосредственно живут на улице, а также те, кто находятся в риске по бездомности.

В октябре «Ночлежка» совместно с проектом «Если быть точным» впервые рассчитали «индекс смертности» бездомных. Он складывался из трех показателей для каждого региона: доли смертей бездомных в общем числе смертей, разницы в медианном возрасте смерти бездомных и остального населения, а также отношение шансов того, что смерть наступила от внешних причин, болезней органов пищеварения и органов дыхания, инфекций и паразитарных болезней (эти шансы для бездомных выше).

В целом по России бездомные умирают на 19 лет раньше, чем люди, у которых есть дом, говорилось в исследовании.

В декабре президент Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека поддержал идею разработки порядка оказания плановой медицинской помощи бездомным. Он подчеркнул, что это должно быть сделано совместно с регионами и муниципалитетами, и пообещал дать соответствующее поручение.