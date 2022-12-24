Пожар в чилийском городе, где сгорели свыше 500 домов. Видео

В городе Винья-дель-Мар, который находится на тихоокеанском побережье Чили, сгорели свыше 500 домов, в том числе многоэтажные здания. Там объявили чрезвычайное положение

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