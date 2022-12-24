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Пожар в чилийском городе, где сгорели свыше 500 домов. Видео

В городе Винья-дель-Мар, который находится на тихоокеанском побережье Чили, сгорели свыше 500 домов, в том числе многоэтажные здания. Там объявили чрезвычайное положение

Пожар в чилийском городе, где сгорели свыше 500 домов. Видео
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Как вести личный бюджет
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1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
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Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
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Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
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Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
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