Комиссариат объяснил призыв в армию сотрудника ФБК Шаведдинова

Место службы определено в «соответствии с результатами медицинского освидетельствования и группы профессиональной пригодности», заявил заместитель военкома Москвы. В ФБК утверждали, что их сотрудника отправили на Новую Землю

Руслан Шаведдинов (Фото: rshaveddinov / Instagram)

Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов долгое время уклонялся от военной службы по призыву, его направление в армию законно, место службы определено в соответствии с результатами медицинского обследования. Об этом говорится в пояснении заместителя военного комиссара Москвы полковника Максима Локтева, сообщает ТАСС.

В сообщении, говорится что до октября 2019 года Шаведдинов длительное время уклонялся от постановки «на воинский учет и прохождения мероприятий, связанных с призывом». 28 октября Шаведдинов по повестке военного комиссара Савеловского района Москвы прибыл в военный комиссариат, где «в установленном порядке в присутствии своего адвоката прошел призывные мероприятия и медицинское освидетельствование, по результатам которого он признан годным к прохождению военной службы по призыву», в тот же день «был призван на военную службу и ему вручена повестка на отправку к месту прохождения военной службы».

Однако, он не согласился с решением призывной комиссии и обратился в суд. 11 ноября суд отказал в удовлетворении иска Шаведдинову, после чего он обжаловал его в Московском городском суде. «Однако в дальнейшем в суд по неизвестным причинам он не являлся, и его интересы на судебных заседаниях 17 ноября и 23 ноября представлял адвокат», — уточнил заместитель военного комиссара, сообщив, что Мосгорсуд решением от 23 декабря оставил в силе решение суда первой инстанции, которое в тот же день вступило в законную силу.

«В рамках реализации данного решения, законность которого установлена судом, 23 декабря Шаведдинов был направлен на городской сборный пункт, где был проведен его повторный медицинский осмотр, в ходе которого препятствий к прохождению военной службы установлено не было», — говорится в сообщении Локтева. После этого Шаведдинов «в составе команды убыл к месту прохождения военной службы по призыву». Это место «было определено в строгом соответствии с результатами его [Шаведдинова] медицинского освидетельствования и группы профессиональной пригодности», — подчеркнули в комиссариате.

Ранее политик и основатель ФБК Алексей Навальный сообщил в Twitter, что Шаведдинова принудительно увезли на прохождение срочной службы в армии на архипелаге Новая Земля в Архангельской области. Навальный также опубликовал видеозапись, на которой сотрудники полиции сажают Шаведдинова в микроавтобус, а затем на самолете увозят «куда-то в Архангельск». Накануне, вечером 23 декабря, Навальный сообщил об обыске дома у Шаведдинова.