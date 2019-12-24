Выходца из России задержали в Бельгии по подозрению в подделке картин

Выходца из России задержали в Бельгии по подозрению в подделке картин

Игоря Топоровского считают причастным к подделке работ Казимира Малевича.

Фото: Virginia Mayo / AP

Власти Бельгии арестовали коллекционера картин Игоря Топоровского и его супругу Ольгу. Пара подозревается в мошенничестве, подделке картин, отмывании денег, сообщает телеканал VRT. Поводом для задержания стало дело о картинах русских авангардистов, которые выставлялись в музее Гента.

Неизвестные полотна художников начала XX века Топоровский предоставил музею в Бельгии в 2017 году. Всего он передал во временное пользование 24 произведения искусства (в том числе и работы Казимира Малевича), которые хранились в его частной коллекции. Однако спустя короткое время после начала выставки появилось предположение, что речь идет о подделках.

В результате было начато расследование, результатом которого и стал арест коллекционера по требованию ряда арт-дилеров, установивших факт подделки. Они указывают, что Топоровский поставил под сомнение само искусство. «Будет кошмаром, если пришедшие в музей посетители перестанут верить, что перед ними подлинники», - заявил адвокат истцов Геерт Ленсенс.

Сами Топоровские продолжают утверждать, что картины были настоящими.

Игорь Топоровский родился в Днепропетровске, а после распада СССР жил в России. В середине 2000-х вместе с женой он эмигрировал в Бельгию.