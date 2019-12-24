Киев ответил на сообщение о расстреле группы офицеров СБУ на границе с ЕС

Киев ответил на сообщение о расстреле группы офицеров СБУ на границе с ЕС

Авторы материала утверждали, что сотрудников спецслужбы могли «сдать» местным бандитам

Фото: Стрингер / РИА Новости

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская в своем Facebook назвала фейком сообщение о том, что в Закарпатье была после пыток убита группа оперативников спецслужбы.

«Это полный бред», - написала Гитлянская.

Ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в СБУ сообщило о том, что трое офицеров киевского главного управления спецслужбы и один местный сотрудник отправились в район города Виноградов недалеко от границы с Венгрией, чтобы получить информацию о местных контрабандистах. Затем эта группа пропала, а спустя некоторое время сотрудников СБУ нашли мертвыми, со следами пыток на телах.

Авторы материала, ссылаясь на источники в спецслужбе, опубликовали версию, что преступление произошло потому, что из-за утечки бандиты в Закарпатье знали о прибытии группы, а потому заманили их в ловушку.

В Закарпатской области периодически пресекают деятельность контрабандистов, которые переправляют в Венгрию сигареты, а также нелегалов из стран Азии, а в обратную сторону - наркотики. Ситуация усложняется тем, что часть границы Украины проходит через горы, где преступники могут скрыться от сотрудников правоохранительных органов.