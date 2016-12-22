Умер исследователь новгородских грамот академик Андрей Зализняк

Лингвист, академик РАН Андрей Зализняк умер в возрасте 82 лет. Он известен своими исследованиями новгородских берестяных грамот и текста «Слова о полку Игореве»

Андрей Зализняк (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Академик Российской академии наук (РАН), лингвист Андрей Зализняк умер на 83-м году жизни, сообщил сотрудник Института русского языка РАН Дмитрий Сичинава на своей странице в Facebook.

«Умер Андрей Анатольевич Зализняк. Я иногда задумывался над тем, как это будет перенести, и ничего не придумал. Не держат ноги, стою, прислонившись к стене», — написал Сичинава.

Смерть академика в разговоре с РБК подтвердила Анна Дыбо — дочь лингвиста Владимира Дыбо, который вместе с Зализняком основал Московскую школу компаративистики.

Андрей Зализняк родился 29 апреля 1935 года в Москве. В 1965 году ему присвоили докторскую степень. Более 50 лет Зализняк преподавал на филологическом факультете МГУ, также он читал лекции в европейских университетах. ​Зализняк известен исследованиями новгородских берестяных грамот. В 1995 году вышла его книга «Древненовгородский диалект».

В 2007 году академику присудили Государственную премию России в области науки и технологий за вклад в развитие лингвистики. В том же году его наградили Большой золотой медалью им. Ломоносова РАН за открытия в области древнерусского языка раннего периода и за доказательство аутентичности «Слова о полку Игореве». Зализняк опровергал утверждения, что литературный памятник является позднейшей подделкой.​ Академик также стал лауреатом премии Александра Солженицына.

В 1977 году Зализняк вручную составил «Грамматический словарь русского языка», который стал продолжением его концепции «Русское именное словоизменение». Словарь послужил основой для большинства компьютерных программ автоматического морфологического анализа, в том числе в машинном переводе и информационном поиске.

В последние годы академик боролся с лженаукой. В частности, он подверг критике теорию пересмотра всемирной истории под названием «Новая хронология», которая была создана под руководством академика РАН Анатолия Фоменко.

Декан исторического факультета МГУ Иван Тучков сообщил, что прощание с Зализняком пройдет в Российской академии наук, передает «РИА Новости». Дата церемонии пока неизвестна.