Д.Медведев сегодня подведет итоги года в прямом эфире

Президент России Дмитрий Медведев сегодня, 24 декабря, подведет итоги уходящего года в прямом эфире ведущих телеканалов страны, сообщает пресс-служба Кремля.

Программа "Итоги года с президентом России" начнется в 12:00 мск на телеканалах "Первый", НТВ, "Россия-1" и "Россия-24". Обсуждать уходящий год с Д.Медведевым будут руководители телеканалов: Олег Добродеев (ВГТРК), Константин Эрнст ("Первый") и Владимир Кулистиков (НТВ). Планируется, что беседа с главой государства продлится не более полутора часов.

Первая передача с участием президента России по итогам года вышла в эфир в 2008г., главной темой обсуждения тогда стал вооруженный конфликт с Грузией и объявление независимости Абхазии и Южной Осетии. "Итоги года с президентом России" в 2008г. также вышли на трех основных телеканалах страны, однако транслировались в записи и в разное время.

Впервые в прямом эфире программа с участием президента России вышла в 2009г., Д.Медведеву задавали вопросы руководители ВГТРК, НТВ и "Первого". С главой государства обсуждался мировой финансовый кризис и грядущая реформа МВД.

Отметим, что 16 декабря итоги уходящего 2010г. с россиянами обсуждал премьер-министр России Владимир Путин. "Разговор с Владимиром Путиным" длился около 4,5 часов, главу правительства спросили и о Олимпиаде-2014 в Сочи, и о деле Михаила Ходорковского. Премьер также ответил на вопросы, касающиеся скандального увольнения Юрия Лужкова, беспорядков националистов в декабре и лесных пожаров минувшего лета.