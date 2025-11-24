 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умерла актриса из передачи «Кабачок «13 стульев» Валентина Шарыкина

Валентина Шарыкина
Валентина Шарыкина (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Советская и российская актриса театра и кино Валентина Шарыкина скончалась на 86-м году жизни. Об этом сообщили в Театре сатиры, где артистка служила около 60 лет.

Причина смерти не сообщается.

«Мы приносим искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Валентину Дмитриевну. <...> Спасибо вам за то тепло и самоотдачу, с которой вы служили искусству и зрителю. Светлая память», — говорится в сообщении.

Валентина Шарыкина родилась 25 февраля 1940 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1962 году окончила Щукинское училище и присоединилась к труппе Театра сатиры. Также снималась в кино — всего в арсенале Шарыкиной более 70 театральных и киноролей.

Актриса также запомнилась зрителям как исполнительница роли пани Зоси в советской юмористической передаче «Кабачок «13 стульев» — Шарыкина участвовала в ее выпусках на протяжении 15 лет.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
смерть актриса театр Сатиры кино
