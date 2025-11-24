Умер актер Удо Кир, работавший с Уорхолом и Фасбиндером

Удо Кир (Фото: Kevin Winter / Getty Images)

Немецкий актер Удо Кир, сыгравший более 270 ролей в голливудском и европейском кино, скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщил художник Делберт Макбрайд, передает Variety. Причина смерти не сообщается.

Как писала газета The Guardian, Кир «практически монополизировал рынок, играя антихристов, представителей богемы, вампиров и злодеев». Первую заметную роль сыграл в австрийском фильме ужасов «Печать дьявола» (1970). Позднее популярность ему принесли работы, созданные совместно с художником Энди Уорхолом — «Тело для Франкенштейна» (1973) и «Кровь для Дракулы» (1974). Кир рассказывал, что сидел в самолете рядом с режиссером Уорхола Полом Моррисси, который пригласил его на роль Франкенштейна.

Также Кир сотрудничал с немецким режиссером Райнером Вернером Фасбиндером, и снялся в его фильмах «Супруга начальника станции», «Третье поколение» и «Лили Марлен».

C 1987 года снимался во всех картинах Ларса фон Триера, после 1991 года — только в эпизодах. Кир был крестным отцом сына фон Триера. После появления в культовой картине «Мой личный штат Айдахо» (1991) Кира стали регулярно приглашать в голливудские блокбастеры.

Последним его фильмом стал триллер «Секретный агент» (2025). Удо Кир также снимался в видеоклипах групп Korn, Supertramp и певицы Мадонны.