 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Умер актер Удо Кир, работавший с Уорхолом и Фасбиндером

Удо Кир
Удо Кир (Фото: Kevin Winter / Getty Images)

Немецкий актер Удо Кир, сыгравший более 270 ролей в голливудском и европейском кино, скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщил художник Делберт Макбрайд, передает Variety. Причина смерти не сообщается.

Как писала газета The Guardian, Кир «практически монополизировал рынок, играя антихристов, представителей богемы, вампиров и злодеев». Первую заметную роль сыграл в австрийском фильме ужасов «Печать дьявола» (1970). Позднее популярность ему принесли работы, созданные совместно с художником Энди Уорхолом — «Тело для Франкенштейна» (1973) и «Кровь для Дракулы» (1974). Кир рассказывал, что сидел в самолете рядом с режиссером Уорхола Полом Моррисси, который пригласил его на роль Франкенштейна.

Также Кир сотрудничал с немецким режиссером Райнером Вернером Фасбиндером, и снялся в его фильмах «Супруга начальника станции», «Третье поколение» и «Лили Марлен».

C 1987 года снимался во всех картинах Ларса фон Триера, после 1991 года — только в эпизодах. Кир был крестным отцом сына фон Триера. После появления в культовой картине «Мой личный штат Айдахо» (1991) Кира стали регулярно приглашать в голливудские блокбастеры.

Последним его фильмом стал триллер «Секретный агент» (2025). Удо Кир также снимался в видеоклипах групп Korn, Supertramp и певицы Мадонны.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Голливуд кино Ларс фон Триер актер Энди Уорхол
Материалы по теме
Умер идеолог Второго русского авангарда Михаил Гробман
Общество
Умер народный артист России Виталий Мишле
Общество
Умерла итальянская певица Орнелла Ванони
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 11:18 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 11:18
В Финляндии призвали убрать лазейку для приобретения квартир россиянами Политика, 11:23
Собственник не может выселить субарендаторов. Но есть опасное исключениеПодписка на РБК, 11:23
CNN узнал о беспокойстве Европы, что США не допустят ее к переговорам Политика, 11:22
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Инвестиции в непубличные компании: как это работает, какие есть риски Инвестиции, 11:15
США сообщили о признании Киевом соответствия мирного плана его интересам Политика, 11:13
В Москве на торги выставили столетнее здание-памятник у дома Юшкова Недвижимость, 11:10
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Биткоин частично восстановился после обвала. Что случилось на крипторынке Крипто, 11:09
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 11:04
ФНС увидела сокращение дробления бизнеса после ввода порога в 60 млн руб. Бизнес, 11:02
В МВД назвали основные методы «финансовой самообороны» Общество, 11:01
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 11:00
Как формируется компонентная база индустрии красоты Дискуссионный клуб, 10:50
Как защитить коммерческую тайну в цифровую эпохуПодписка на РБК, 10:47