Красноярского депутата-единоросса заподозрили в мошенничестве на ₽1 млрд
В рамках дела о мошенничестве следователи МВД ходатайствуют об аресте более 380 объектов имущества, принадлежащих бизнесмену и бывшему депутату заксобрания Красноярского края Роману Гольдману (представлял «Единую Россию»), которого накануне лишили депутатских полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления МВД по Красноярскому краю.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК).
В ведомстве рассказали, что в МВД уже обратились более 1 тыс. пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», принадлежащего Гольдману. По предварительным данным, сумма ущерба превысила 1 млрд руб.
Гольдмана объявили в международный розыск.
Красноярский кооператив «Агро Вклад» учрежден в 2016 году холдингом Goldman. Телеграм-канал «Борус» писал, что Гольдман после закрытия кооператива покинул Россию, отправившись на остров Шри-Ланка. По данным «Московского комсомольца», перед отъездом депутат продал или переоформил имущество примерно на 2 млрд руб.
Гольдман трижды избирался в состав красноярского заксобрания. Последний раз в 2021 году — в Емельяновском одномандатном округе № 10. Тогда он набрал около 16 тыс. голосов, что примерно на 10 тыс. больше, чем было у его ближайшего конкурента. Срок полномочий действующего депутатского созыва истекает в 2026 году.
Законодательное собрание Красноярского края на своем заседании 23 ноября досрочно лишило Гольдмана депутатских полномочий. Как пояснила заместитель председателя комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Галина Ампилогова (ЕР), вопрос был вынесен на повестку дня в связи со вступлением в силу обвинительного приговора в отношении депутата. До этого Гольдмана признали виновным в небрежном хранении оружия, из которого ранили человека.
Как отмечает «Коммерсантъ», летом прошлого года на заимке, расположенной на берегу реки Маны, рабочий похитил принадлежавший Гольдману карабин и ранил другого работника, а затем и сам погиб в ходе продолжившегося инцидента. Суд оштрафовал депутата на 90 тыс. руб. за небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее смерть человека и иные тяжкие последствия (ч. 1 ст. 224 УК). Депутат обжаловал приговор, но безуспешно.
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