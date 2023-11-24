Красноярского депутата-единоросса заподозрили в мошенничестве на ₽1 млрд

Красноярского единоросса объявили в розыск по делу о мошенничестве на ₽1 млрд

Лишенного накануне мандата депутата-единоросса Романа Гольдмана объявили в розыск по делу о мошенничестве на 1 млрд руб. Телеграм-канал «Борус» писал, что он еще в середине ноября улетел из России на Шри-Ланку

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В рамках дела о мошенничестве следователи МВД ходатайствуют об аресте более 380 объектов имущества, принадлежащих бизнесмену и бывшему депутату заксобрания Красноярского края Роману Гольдману (представлял «Единую Россию»), которого накануне лишили депутатских полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления МВД по Красноярскому краю.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК).

В ведомстве рассказали, что в МВД уже обратились более 1 тыс. пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», принадлежащего Гольдману. По предварительным данным, сумма ущерба превысила 1 млрд руб.

Гольдмана объявили в международный розыск.

Красноярский кооператив «Агро Вклад» учрежден в 2016 году холдингом Goldman. Телеграм-канал «Борус» писал, что Гольдман после закрытия кооператива покинул Россию, отправившись на остров Шри-Ланка. По данным «Московского комсомольца», перед отъездом депутат продал или переоформил имущество примерно на 2 млрд руб.