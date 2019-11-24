Общество , 24 ноя, 05:39
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Папа римский в Нагасаки осудил «неописуемый ужас» ядерного оружия
Папа римский Франциск в воскресенье, 24 ноября, во время посещения японского города Нагасаки выступил против применения ядерного оружия, назвав «неописуемым» ужас, которому подверглись жертвы атомной бомбардировки в августе 1945 года, сообщает AFP.
Понтифик заявил, что ядерное оружие не является «ответом» на стремление к безопасности, миру и стабильности. «На самом деле, похоже, что оно всегда мешают этому», — сказал он.
«Это место заставляет нас глубоко осознавать боль и ужас, которые мы, люди, способны причинить друг другу», — сказал папа римский.
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