Умер снявший в кино лидера Rolling Stones режиссер

Скончался режиссер Николас Роуг — автор целого ряда экспериментальных фильмов, в которых снялись звезды рок-музыки Мик Джаггер и Дэвид Боуи

Фото: Joel Ryan / AP

В возрасте 90 лет умер Николас Роуг — известный в Великобритании режиссер и оператор, сообщает Би-би-си. Последние его работы относятся к 2000-м годам, когда он принял участие в создании таких лент, как «Приключения молодого Индианы Джонса» и «Ночной поезд».

Известность Роуг получил в 1960-е годы как оператор. Он входил в съемочную группу фильма «Доктор Живаго», самостоятельно работал на ленте «451 градус по Фаренгейту» Франсуа Трюффо. Самобытный стиль съемки Роуг перенес и на работу режиссера. В его лентах большее внимание уделялось зрительному образу, нежели повествованию.

В конце 1960-х Роуг тесно общался с участниками групп Beatles и Rolling Stones. Лидера последней Мика Джаггера он снял в своем фильме «Представление». В ней Джаггер играет эксцентричного музыканта, который приютил у себя скрывающегося от преследователей бандита.

В 1976 году Роуг снял еще одного известного рок-музыканта — Дэвида Боуи. Последний сыграл в фильме «Человек, который упал на Землю» инопланетянина, который прилетает на Землю, чтобы найти воду для своей планеты.

Вершиной карьеры Роуга стала лента «А теперь не смотри» с Джули Кристи и Дональдом Сазерлендом в главных ролях. Лента, которая считается одним из лучших триллеров за всю историю британского кинематографа, получила в 1973 году премию BAFTA.