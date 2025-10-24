Ботинок Хрущева, сибирская язва и порванный устав: 80 лет скандалов в ООН
Организации объединенных наций в этом году исполняется 80 лет, 24 октября – годовщина вступления в силу Устава ООН. За эти годы в стенах организации, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, было сделано немало скандальных заявлений, неоднократно происходили эмоциональные перепалки и случались откровенные казусы. Несмотря на критику функционирования ООН со стороны самых разных стран и частых неразрешимых споров в Совете безопасности, она остается основной международной площадкой с мандатом на разрешение конфликтов в разных регионах мира.
Читайте РБК в Telegram.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов