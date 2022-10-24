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,
24 окт, 14:02
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Толкотня на раздаче бесплатных арбузов в Ижевске. Видео
В Ижевске местные жители устроили толкотню из-за 10 т арбузов, которые раздавали бесплатно. Организаторы призывали собравшихся к порядку, но это не помогло
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арбузы
Ижевск
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