Подозреваемого в убийстве таксиста на Maybach в Подмосковье задержали в Краснодарском крае

Сына священника задержали по подозрению в убийстве таксиста на Maybach

Следователи СКР совместно с сотрудниками уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве водителя бизнес-такси. Глава СКР поручил подготовить доклад о ходе расследования этого дела

Фото: Никита Попов / РБК

В понедельник, 24 октября, силовики задержали на территории Краснодарского края 19-летнего подозреваемого в убийстве водителя автомашины Maybach, работающего в бизнес-такси. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Источник, знакомый с материалами дела, сообщил, что был задержан Сергей Шелест — сын священника Ярослава Шелеста. РБК направил запрос в пресс-службу СКР с просьбой подтвердить данную информацию.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Александру Стрижову предоставить оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве таксиста, сообщили РБК в пресс-службе.

«В понедельник, 17 октября, водитель Петр Маренков вышел из квартиры, расположенной на Митинской улице, и уехал на своем автомобиле Mercedes Matic Maybach», — сообщил источник. По его словам, супруга спустя сутки обратились в полицию: телефон Маренкова перестал отвечать. Спустя четыре дня после исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1, ст. 105 УК РФ).

Собеседник отметил, что мужчина принимал заказы как водитель бизнес-такси. «В день своего исчезновения он также выехал по вызову в подмосковный Сергиев Посад», — добавил источник. Тело Петра Маренкова, которое было сильно изуродовано, обнаружили утром 23 октября недалеко от города.

По словам источника, впоследствии подозреваемый в убийстве продал иномарку через интернет по низкой цене и покинул столичный регион.

В 2017 году Следственный комитет расследовал дело об убийстве другого таксиста. Тогда 44-летнего водителя нашли с колото-резаными ранами в машине на проезжей части Варшавского шоссе.

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Еще одно убийство таксиста попало в поле зрения следствия в 2016 году. Тогда полиция задержала в Хабаровском крае двух 17-летних подростков. Нападавших задержали при попытке продать мобильный телефон, который они отобрали у таксиста.