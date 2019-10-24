Суд Евросоюза отказался признать кубик Рубика товарным знаком

Европейский суд в Люксембурге отклонил апелляцию Rubik's Brand Ltd. Свое решение инстанция объяснила тем, что одной формы кубика Рубика недостаточно для защиты головоломки от несанкционированного копирования

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Суд Европейского союза в Люксембурге постановил, что Бюро интеллектуальной собственности ЕС имеет право отменить охрану товарного знака разноцветного кубика Рубика. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда.

Таким образом, владелец бренда «Кубик Рубика» — компания Rubik's Brand Ltd — не смогла восстановить права на товарный знак детской головоломки в Евросоюзе, пишет Bloomberg. Форма игрушки не может быть зарегистрирована в качестве товарного знака, поскольку вращение кубика Рубика зависит от внутреннего механизма, пояснили в суде. В Европейском суде также подчеркнули, что способность отдельных элементов кубика Рубика к вращению должна быть защищена патентом, а не товарным знаком.

Трехмерная форма кубика Рубика была зарегистрирована в службе интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) в качестве товарного знака в 1999 году. В 2006 году немецкий производитель игрушек Simba Toys обратился в EUIPO с заявлением о признании товарного знака недействительным. После того как EUIPO отклонила заявку, Simba Toys в 2014 году подала иск в суд ЕС в Люксембурге.

В 2016 году Европейский суд также отклонил иск Simba Toys, запретив компании получать «монополию на технические решения и функциональные характеристики продукта». Тогда же суд ЕС отменил регистрацию бренда кубика компанией Rubik's Brand Ltd, объяснив свое решение тем, что форма шестигранной игрушки «не предусматривает технической функции вращения, позволяющей защищать ее как торговую марку». Rubik's Brand Ltd подала апелляцию.