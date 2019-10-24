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Общество ,  
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Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн
Значительное удорожание городские власти объясняют расширением программы из-за строительства дополнительных линий
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 подорожала до 2,2 трлн руб. Это в 2,2 раза больше изначальной цифры в 900 млн, которая называлась еще в 2011 году, сообщают «Ведомости» исходя из последних изменений в Адресную инвестиционную программу.

В соответствии с этим документом, в котором описываются расходы бюджета на различные инфраструктурные объекты, в 2020-2022 годах на строительство метро будет направлено 700 млрд руб. Для сравнения в прошлом году власти считали, что сооружение новых линий, строительство депо и прочие работы обойдутся в 546 млрд руб.

В столичном стройкомплексе постоянное увеличение бюджетных расходов объясняют расширением программы. Первоначальные планы не предусматривали строительства целого ряда новых станций в том числе и в новой Москве.

Помимо этого, подорожали отдельные участки Третьего пересадочного контура. В этом случае выделение дополнительных средств в департаменте строительства объяснили увеличением зарплат, а также покупкой высокотехнологичного импортного оборудования.

При этом несколько городских подрядчиков признали, что удорожание строительства может быть связано и с недостаточно проработанной проектной документацией.

Автор: Артем Филипенок
Теги: метро
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