Общество , 24 окт, 12:35
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РБК покажет беседу с Максимом Орешкиным в прямом эфире
25 октября министр экономического развития Максим Орешкин ответит в прямом эфире на самые интересные вопросы, которые присылали читатели РБК
Максим Орешкин
Министр экономического развития Максим Орешкин ответит в прямом эфире на РБК на самые популярные и интересные вопросы читателей.
С 17 октября читатели РБК присылали вопросы министру: за неделю в редакцию поступило более 2200 вопросов.
Смотрите 25 октября в 19:00 прямую видеотрансляцию на сайте и соцсетях РБК.