РБК покажет беседу с Максимом Орешкиным в прямом эфире

РБК покажет беседу с Максимом Орешкиным в прямом эфире

25 октября министр экономического развития Максим Орешкин ответит в прямом эфире на самые интересные вопросы, которые присылали читатели РБК

Максим Орешкин (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

Министр экономического развития Максим Орешкин ответит в прямом эфире на РБК на самые популярные и интересные вопросы читателей.

С 17 октября читатели РБК присылали вопросы министру: за неделю в редакцию поступило более 2200 вопросов.

Смотрите 25 октября в 19:00 прямую видеотрансляцию на сайте и соцсетях РБК.