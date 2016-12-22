СКР задержал куратора патриотического воспитания в Москве

Следователи задержали директора московского Центра патриотического воспитания по делу о хищении бюджетных средств. В центре прошли обыски. Там следственные действия не комментируют

Андрей Шашков (Фото: cska.ru)

Следователи Главного следственного управления СКР по Москве задержали директора московского государственного Центра патриотического воспитания и школьного спорта Андрея Шашкова. Об этом РБК сообщили два источника в правоохранительных органах.

​«В учреждении прошли обыски. Разработка руководства [центра] началась еще в марте. Летом была прокурорская проверка», — рассказал собеседник. По его словам, задержаны также два подчиненных Шашкова.

Всех задержанных подозревают в «хищении бюджетных средств группой лиц в особо крупном размере», добавил источник.

Источник в Следственном комитете подтвердил факт задержания Шашкова и уточнил, что обыски прошли в кабинете и дома у чиновника.

Днем в среду, 24 октября, в приемной Шашкова заявили РБК, что директора нет на месте и появится он «только завтра». «Про задержания нам ничего не известно», — добавили в учреждении. Секретарь Шашкова и два других сотрудника центра, с которыми связался РБК, отказались комментировать обыски в учреждении.

В пресс-службе департамента образования Москвы (ведомство является учредителем центра) оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

Кто такой Шашков 54-летний выпускник Московского института физкультуры в 1980-е и 1990-е годы работал тренером ​московской спортшколы «Самбо-70». С 1997 по 2011 год Шашков возглавлял «Самбо-70» в Москве. С 2011 года он возглавил образовательный комплекс «Воробьевы горы» (Московский дворец пионеров) — «крупнейшее государственное образовательное учреждение России», в студиях и мастерских и спортшколах которого занимаются более 35 тыс. детей. Центр военно-патриотического и гражданского воспитания Шашков возглавил в 2016 году. Шашков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, премией правительства в области образования, имеет степень кандидата педагогических наук и звание заслуженного тренера России.

Центр патриотического воспитания и школьного спорта создан 20 августа 1999 года. «Основная задача нашего Центра состоит в осуществлении координации, обеспечении согласованности действий всех участников образовательного процесса в области патриотического воспитания и школьного спорта», — уточняется на сайте организации.

Среди проектов департамента образования Москвы, которые реализует центр — «Кадетский класс в московской школе», «День кадетского класса в Музее Победы», «Исторические субботы», «Субботы мужества» и «Космические субботы», ежегодный форум кадетского движения Москвы «Честь имею служить Отчизне!», парад кадетов ко Дню Победы на Поклонной горе, творческий фестиваль «Кадетская звездочка». Кроме того, на Центр патриотического воспитания возложено выполнение функций регионального центра подготовки граждан к военной службе. В области школьного спорта учреждение организует командные соревнования, турниры, спортивные фестивали и праздники.

В структуру учреждения среди прочих входят оздоровительно-образовательный центр «Патриот» в Рузском районе Московской области и Московский городской детский морской центр им. Петра Великого. По данным СПАРК, только за 2018 год объем госзакупок учреждения составил 223 млн руб.