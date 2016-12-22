«Мы серьезный столичный театр»: Сергей Безруков о руководстве театром

Худрук Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков о том, почему нужно уважать театр, как угадать вкусы зрителей, зачем театру спонсоры и многом другом, — в проекте телеканала РБК «Театр одного актера»

00:09 О создании Губернского театра 03:23 О конкуренции с другими театрами 04:26 О собственной мотивации 06:24 О демократии в театре 07:39 О выборе между театром и кино 10:26 О выборе репертуара и экспериментах 13:14 Зачем театру спонсоры 14:09 Об эмоциях в театре 18:35 О собственной рок-группе 21:10 О планах на новый сезон