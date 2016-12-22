«Мы серьезный столичный театр»: Сергей Безруков о руководстве театром
Общество, 14:00
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«Мы серьезный столичный театр»: Сергей Безруков о руководстве театром
Худрук Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков о том, почему нужно уважать театр, как угадать вкусы зрителей, зачем театру спонсоры и многом другом, — в проекте телеканала РБК «Театр одного актера»
00:09 О создании Губернского театра
03:23 О конкуренции с другими театрами
04:26 О собственной мотивации
06:24 О демократии в театре
07:39 О выборе между театром и кино
10:26 О выборе репертуара и экспериментах
13:14 Зачем театру спонсоры
14:09 Об эмоциях в театре
18:35 О собственной рок-группе
21:10 О планах на новый сезон