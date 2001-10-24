Канадкам предлагают использовать женские презервативы

Канадские органы здравоохранения заняты поиском двухсот сексуально активных женщин. Но не просто так, а со смыслом – этим дамам предстоит тестировать новые женские презервативы...

Канадские гинекологи разрабатывают более усовершенствованные модели женских презервативов. По мнению врачей, этот вид контрацептива более надежен, нежели более привычные презервативы для мужчин. Поэтому Институт общественного здоровья Торонто проводит набор женщин, которые ведут активный сексуальный образ жизни. Им будет предложено сначала пройти курс лекций по контрацепции, затем дамам раздадут женские презервативы. После каждого применения данного продукта женщины должны посетить Институт общественного здоровья с детальны отчетом о том, как все было. За каждый отчет дамам будут платить по 25 долларов.

Прежде всего медиков интересует степень комфорта женщины при использовании такого презерватива. Естественно, немаловажна и его контрацептивная функция. Презерватив для женщин был изобретен довольно давно, однако он не завоевал популярности среди широких масс. Канадские врачи намерены провести широкую рекламную компанию по внедрению усовершенствованной резиновой модели в жизнь.

Ananova