Общество
0

Azur объяснил задержку рейса в Анталью почти на сутки «комплексом причин»

В аэропорту Самары вылет самолета Azur Air в Анталью задерживается почти на сутки. Согласно данным онлайн-табло, рейс ZF-3025 должен был отправиться в Турцию 24 сентября в 04:05 по местному времени (03:05 мск), сейчас временем вылета там указано 01:45 (00:45 мск) 25 сентября.

Как сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании, для выполнения рейса задействовано резервное воздушное судно и расчетное время вылета из Самары — 02:20 по местному времени (01:20 мск).

«На время ожидания пассажиры размещены в терминале аэропорта Самары, с ними работают представители авиакомпании. Пассажирам предоставляются прохладительные напитки и горячее питание в соответствии с федеральными авиационными правилами», — заявляет перевозчик.

До этого в авиакомпании РБК подтверждали, что рейс ZF-3025 задержан и объяснили это «комплексом причин».

Как пишет «Осторожно, новости», с 4 утра вылета рейса, который несколько раз переносили, ожидают около 300 пассажиров. Shot утверждает, что задержку рейса пассажирам объясняли сначала необходимостью отдохнуть экипажу, а потом поломкой самолета.

Авторы
Теги
Елена Степанова, Кирилл Соколов
Azur Air Самара Анталья задержка рейса
