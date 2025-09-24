ВОЗ пропагандирует отказ от алкоголя в любой дозировке из-за риска для здоровья, в том числе повышенной опасности появления рака. Производители наращивают усилия по снижению эффективности антиалкогольной кампании

Глобальная индустрия производства алкоголя — голландская пивоваренная компания Heineken, производители бельгийского пива и мексиканской текилы — лоббировали правительства своих стран, чтобы те противостояли попыткам ВОЗ ужесточить антиалкогольные меры, сообщает Reuters со ссылкой на документы.

Всемирная организация здравоохранения с 2023 года продвигает мнение, что не существует безопасного для здоровья уровня потребления алкоголя. Это агентство и другие профильные ведомства отмечают, что употребление алкоголя, порой даже в небольших количествах, связано с повышенным риском возникновения некоторых видов рака и других заболеваний.

Производители алкоголя настаивают, что умеренное употребление алкоголя лишено значительных рисков для здоровья. Для продвижения этой позиции они нарастили финансирование Международного альянса за ответственное употребление алкоголя (IARD), чтобы та доказывала позицию алкопроизводителей в научных дебатах и противостоять выводам агентств по здравоохранению.

Кульминацией борьбы двух сторон к этому дню стал спор вокруг проекта документа, устанавливающий цели по борьбе с неинфекционными заболеваниями, некоторые из которых связаны с алкоголем. Reuters сообщает, что драфт содержал предложенные ВОЗ меры (среди них обязательства по повышению налогов на алкоголь, ограничению его доступности в магазинах и ограничению или запрету рекламы алкоголя), но в более поздней версии они были смягчены или исключены.

Агентство при этом узнало о письме Национальной палаты текиловой промышленности Мексики (CNIT) правительству после публикации первой версии проекта с просьбой оказать влияние на исключение предложенных ВОЗ мер. С похожим письмом обращалась и Heineken, и ассоциация Belgian Brewers.

CNIT заявила Reuters, что своими действиями не стремилась ослабить документ, а пыталась обеспечить его эффективность и справедливость по отношению к отрасли, предоставляя надежные научные данные, и добавила, что это приводит к улучшению политики. В Belgian Brewers отметили, что считают подход, когда все типы потребления алкоголя находятся под ударом, контрпродуктивным.

В России некоторые отдельные регионы предпринимают жесткие меры по борьбе с алкоголем. С этого года в Вологодской области спиртное продают в будние дни только с 12:00 до 14:00, праздничных и выходных дней ограничение не касается. Кроме того, местный губернатор Георгий Филимонов предложил торговой сети «Красное & Белое» «продавать хлеб и продукты питания» и провести ребрендинг, «потому что алкоголем торговать в Вологодской области они не могут».