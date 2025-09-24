Главные роли актрисы Клаудии Кардинале. Видео

Клаудия Кардинале за свою карьеру снялась более чем в сотне картин. Она умерла в Немуре в возрасте 87 лет в окружении детей

Итальянская актриса Клаудия Кардинале скончалась в возрасте 87 лет. Ее агент Лоран Самри рассказал, что артистка умерла «в окружении детей» в городе Немур, близ Парижа, где жила последние годы.

Кардинале работала с такими режиссерами, как Лукино Висконти, Федерико Феллини, Серджио Леоне, Вернер Херцог, Анри Верней, Михаил Калатозов и многие другие. В ее фильмографии — свыше сотни картин.

В фильме «Красавчик Антонио» (1960) Мауро Болоньини Кардинале сыграла Барбару — юную невесту героя Марчелло Мастроянни. Фильм о том, как за внешней бравадой и славой «донжуана» скрывается мужская слабость, стал одной из первых серьезных работ итальянской актрисы. В «Девушке с чемоданом» (1961) у Валерио Дзурлини Кардинале также досталась главная роль — Аиды Дзеппони. Лента участвовала в конкурсной программе Каннского кинофестиваля, а Кардинале была удостоена специальной премии «Давид ди Донателло».

В исторической картине «Картуш» (1962) Филиппа де Брока она исполнила роль Венеции — возлюбленной героя Жан-Поля Бельмондо. В фильме «Леопард» (1963) Лукино Висконти Кардинале исполнила роль Анджелики. Картина получила гран-при Каннского кинофестиваля.

Актрисе в течение жизни присудили ряд наград, включая три «Серебряные ленты», премии «Золотой лев» (главная награда Венецианского кинофестиваля), «Золотой медведь» (Берлинский кинофестиваль) и российскую премию «Золотой орел» (за заслуги в мировом кинематографе). Также ее награждали орденом «За заслуги перед Итальянской республикой» и французским национальным орденом Почетного легиона.