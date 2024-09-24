Как система здравоохранения привлекает специалистов

Нацпроект «Здравоохранение» позволяет не только увеличить число медицинских работников в отрасли, но и существенно повысить качество их подготовки, отмечают эксперты

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Показатель обеспеченности врачами государственных и муниципальных медицинских организаций в 2023 году достиг 41,5 специалиста на 10 тыс. населения, сообщается в докладе об итогах работы Минздрава России за 2023 год. Количество врачей в системе здравоохранения превысило 694 тыс., а численность средних медицинских работников достигла почти 1,5 млн. На ликвидацию кадрового дефицита направлен в том числе национальный проект «Здравоохранение».

«Сегодня в здравоохранении трудятся более 3 млн врачей, медсестер, фельдшеров, санитаров, — отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко. — Медицинские работники показывают высокий профессионализм, достойно отвечая на вызовы нового уровня и сложности, ранее казавшиеся недосягаемыми. Наша медицинская семья с каждым годом растет. В 2024 году из вузов выпустились более 51 тыс. специалистов, которые пополнят ряды медицинских работников».

Почему нехватка кадров — общая проблема для всех

Нехватка медицинских кадров в госсекторе — общая тенденция для всех регионов. Она связана с межрегиональной миграцией, последствиями демографических колебаний, а также с перетоком кадров в коммерческие клиники, отмечает проректор по последипломному образованию Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ) Андрей Колчин: «Молодые специалисты из сельской местности предпочитают уезжать в крупные города».

Чтобы привлечь молодых медиков в регионы, помимо федеральных программ субъекты реализуют свои меры социальной поддержки. В зависимости от принятых в регионах программ, медицинским работникам могут предоставлять жилье по договору социального найма, служебные квартиры, компенсируют аренду жилья, предоставляют льготы по ипотечному кредитованию. Так, в Ростовской области субсидируется 90% стоимости жилья, в Нижегородской медику предоставляется 1 млн руб. на приобретение или строительство жилья, в Якутии региональные власти компенсируют выплаты на приобретение однокомнатной квартиры в размере 50% от расчетной стоимости. В 40 регионах страны медицинским работникам, отработавшим там не менее десяти лет, предоставляется служебное жилье в собственность.

Некоторые регионы направляют меры соцподдержки на тех специалистов, которые больше всего там востребованы. Например, в Тамбовской области участковый терапевт или педиатр, работающий в медорганизации в городе с населением более 50 тыс. человек, может рассчитывать на дополнительную выплату 1 млн руб.

Еще одна особенность медицинской отрасли — длительная подготовка специалиста. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко неоднократно подчеркивал, что врач — самый дорогой ресурс здравоохранения, так как на его подготовку уходит до восьми–девяти лет. Длительный срок, безусловно, влияет на процессы комплектования штата, говорит директор Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова Минздрава России Александр Бурцев.

В качестве одной из мер по решению кадрового дефицита в 2023 году с подачи Минздрава были приняты поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», позволяющие ординаторам работать врачами-стажерами. Минувшей весной вступил в силу приказ ведомства о допуске ординаторов второго года обучения к работе в медицинских учреждениях на должностях врачей. По прогнозам министерства, в этом году до 10–12 тыс. таких специалистов выйдут на работу под кураторством опытных врачей по направлениям своего обучения.

Каких специалистов не хватает здравоохранению

Отток кадров до сих пор происходил из первичного звена, где нагрузка высокая, и региональных больниц, где интенсивность работы высока, а уровень зарплаты не является весомым фактором, считает ректор Алтайского государственного медицинского университета Минздрава России Ирина Шереметьева.

В районных больницах сейчас наиболее востребованы анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, педиатры, хирурги, терапевты, неврологи, травматологи-ортопеды, говорит первый проректор по учебной деятельности Ставропольского государственного медицинского университета Минздрава России (СтГМУ) Анна Ходжаян.

В целом по стране по итогам прошлого года удалось выполнить план по укомплектованности врачами и средним медперсоналом организаций первичного звена, в том числе врачебных амбулаторий, а также фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, приводит ТАСС данные доклада Минздрава России к итоговому заседанию коллегии министерства.

Как целевой набор позволяет закрывать потребности в кадрах

Существенную роль в сокращении дефицита врачей играет увеличение числа бюджетных мест в медвузах и целевой набор на востребованные специальности, в том числе в ординатуру, отмечают эксперты.

Напомним, что целевое направление позволяет студенту получить образование по медицинской специальности бесплатно, при этом выпускник должен отработать три–пять лет в государственной системе здравоохранения. Правительство ежегодно определяет квоты на целевой набор на основе заявок регионов. Последние несколько лет растет число бюджетных мест в целом, кроме того, все больше из них отводятся под целевой набор, отмечают в Минздраве России. Так, прием на первый курс в медицинские вузы на бюджетные места за последние пять лет увеличился на 21,5%, до более чем 34 тыс. в 2024 году, заявил глава ведомства Михаил Мурашко на совещании с президентом России в апреле этого года: «По распределению мест: в первую очередь направляем в те вузы, которые обеспечивают регионы с наиболее сложной кадровой ситуацией». Три четверти (76%) от общего количества бюджетных мест, по словам министра, составляет целевой прием студентов, а по 49 наиболее востребованным специальностям в ординатуре все бюджетные места — целевые.

Главное в этой программе — гарантированное трудоустройство будущих специалистов и отдельный конкурс при поступлении в вуз, говорит Анна Ходжаян. В СтГМУ, по ее словам, количество студентов, обучающихся на факультетах специалитета в соответствии с заключенными договорами о целевом обучении, составляет значительную долю: в 2023 году из 492 человек, зачисленных на лечебный факультет, 38% были «целевики», большинство из них (165 человек) приняты на целевое обучение по договору с региональным минздравом. На педиатрический факультет из 189 человек 51% — «целевики», из них региональный целевой набор составил 41%.

На портале госуслуг, который развивается по нацпроекту «Цифровая экономика», абитуриенты могут не только подать заявление в образовательное учреждение, но и найти будущего работодателя и заключить с ним договор о целевом обучении. Такой формат позволит будущему студенту получить поддержку уже во время обучения, а затем гарантированно трудоустроиться, подчеркивают эксперты. Сервис также позволяет подать заявление в неограниченное число колледжей, к заявлению можно приложить все необходимые документы. Информация о дополнительных испытаниях и уведомление с предложением зачисления придет в личный кабинет.

К сервису на госуслугах подключены более 3,7 тыс. колледжей из разных регионов страны. В прошлом году с его помощью абитуриенты подали более полумиллиона заявлений, в том числе на программы федерального проекта «Профессионалитет», отмечается на сайте правительства России. Проект направлен на популяризацию среднего профессионального образования, в нем участвует более 1,25 тыс. современных и оснащенных колледжей.

Для здравоохранения, в частности, в рамках «Профессионалитета» созданы кластеры по направлениям «Клиническая и профилактическая медицина» и «Фармацевтическая отрасль», по данным Минпросвещения России. По первому направлению для учреждений системы здравоохранения в 2024 году ведется подготовка молодых кадров в шести регионах страны: Тюменской, Белгородской, Липецкой и Архангельской областях, Республике Башкортостан и Чувашской Республике. Создано шесть образовательных кластеров, куда входят 22 колледжа и техникума. К концу 2024 году к проекту присоединятся еще 12 таких кластеров. Подготовка кадров для фармацевтических компаний ведется в двух регионах страны: в Ярославской области и Республике Мордовия.

Целевое обучение для студентов — это шанс отучиться на перспективном направлении, получать во время учебы стипендию и сразу после выпуска трудоустроиться. А для работодателей — гарантия, что через несколько лет к ним придут работать молодые специалисты, полные энтузиазма и актуальных знаний, отмечают эксперты. Всего в этом году на целевое обучение в вузах отведено на 6% больше мест, чем в прошлом году, подчеркнул глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Доля тех, кто уходит из профессии, очень небольшая, поскольку срок обучения узкой медицинской специальности составляет 7–9 лет, после чего молодой специалист достаточно мотивирован, отмечает ректор Тульского государственного университета (ТГУ) Олег Кравченко. В целом, по его словам, у студентов целевые наборы пользуются популярностью: «В процессе обучения они проходят практику в тех лечебных учреждениях, где будут работать, знакомятся с коллегами, с оснащением. И они точно знают, что будут обеспечены рабочим местом по выбранной профессии». В ТГУ в 2024 году из 127 бюджетных мест направления «Лечебное дело» 86 пришлись на целевую квоту, а из 22 по направлению «Педиатрия» — 12 целевых. Бюджетный набор (восемь мест) предусмотрен и на новый профиль «Психологическое консультирование» направления подготовки «Психология».

В ОмГМУ все бюджетные места на программы ординатуры по наиболее дефицитным специальностям сегодня отведены под целевой набор, говорит Андрей Колчин: «Количество бюджетных мест, обеспечиваемых из федерального бюджета, в этом году увеличилось на 25%. Кроме того, впервые правительством Омской области выделен бюджет на обучение в университете специалистов непосредственно для потребностей региона».

Количество поступающих в ординатуру растет ежегодно. Но в этом году набор впервые превысил 1 тыс. человек, отмечает Колчин: «Ожидается дальнейший рост числа ординаторов по разным специальностям, что, как мы надеемся, будет покрывать потребности в новых квалифицированных медицинских кадрах».

При целевой подготовке важно избежать формального подхода, отмечает директор НМИЦ травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова Минздрава России Александр Бурцев: «За целевую подготовку отвечает не только медицинская организация, но и заказчик целевого обучения. Сам будущий специалист должен четко понимать профиль работы учреждения, где ему предстоит дальше работать, а вуз — учитывать эти особенности при обучении. В таком случае программа целевой подготовки принесет результат».

Что обеспечивает качество подготовки медицинских специалистов

В отрасли меняются сами подходы к подготовке, говорят эксперты. Ключевыми источниками, определяющими содержание медицинских образовательных программ, являются профессиональные стандарты медработников. На их основе разрабатываются федеральные стандарты и собственно образовательные программы.

В отрасли ведется работа на опережение — готовятся не только те специалисты, которые нужны прямо сейчас, но и те, что потребуются сфере здравоохранения в ближайшем будущем, говорит Олег Кравченко. В ТГУ, по его словам, с учетом потребностей региона планируется расширение перечня специальностей ординатуры — по офтальмологии, детской хирургии, физиотерапии и ряду других.

Одна из основных особенностей новых программ — практикоориентированность и пациентоцентричность. Как отмечает проректор по последипломному образованию ОмГМУ Андрей Колчин, подготовка студентов при этом максимально приближена к профессиональной сфере. Кроме того, разрабатываются новые клинические рекомендации, их изучение также включено в образовательную программу.

Качество подготовки оценивается в рамках государственной итоговой аттестации, а готовность к самостоятельной деятельности — путем аккредитации специалистов, которая проводится практикующими врачами. Тренд на необходимость постоянного повышения уровня своих знаний и умений, даже после завершения обучения по программам специалитета и ординатуры, поддерживается в том числе благодаря Порталу непрерывного профессионального медицинского и фармацевтического образования Минздрава России. Он дает каждому медработнику возможность выстроить свою образовательную траекторию, а университету — размещать там свои образовательные программы повышения квалификации, отмечает Андрей Колчин: «Медицинский специалист, независимо от того, где он находится, в любой момент легко получает на портале доступ к той или иной обучающей программе — может записаться, приехать, пройти обучение».

Практически на всех кафедрах ОмГМУ реализуются программы дополнительного профобразования (ДПО). Они ежегодно обновляются под актуальные запросы работодателей и регионального Минздрава, отмечает Колчин: «Сейчас, например, наиболее актуальны навыки цифровой грамотности, вопросы тактической подготовки, оказания первой помощи». В целом, по его словам, система образования сегодня готова оперативно реагировать на любой запрос.

В рамках адаптации под потребности рынка труда в СтГМУ в последние несколько лет разработаны программы по таким направлениям, как «Сахарный диабет», «Оказание паллиативной помощи», «Детская онкология-гематология», «Психологическое сопровождение субъектов паллиативной медицинской помощи», «Туберкулез», говорит Анна Ходжаян. Врачи учатся всю профессиональную жизнь, а задача вуза и допобразования — сделать этот процесс по-настоящему инновационным, отвечающим запросам практического здравоохранения, отмечает эксперт: «Разработано и реализуется более 2 тыс. образовательных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки по 73 медицинским специальностям».

Клинические кафедры института дополнительного профобразования СтГМУ располагаются на базах краевых и городских медицинских организаций и оборудованы в том числе высокотехнологичными симуляторами и виртуальными компьютерными тренажерами для овладения мануальными навыками в эндоскопической хирургии. За год обучения, по словам Анны Ходжиян, в институте ДПО профессиональную переподготовку и повышение квалификации проходит от 6 тыс. до 12 тыс. врачей и средних медицинских работников, около 500 преподавателей.

Что такое практикоориентированное обучение

Аккредитационно-симуляционные центры формируют основу для развития концепции непрерывного медицинского образования в соответствии с лучшими российскими и зарубежными методиками, отмечают в Минздраве России. Уже более 1,8 млн медицинских работников вовлечено в систему непрерывного образования.

Такие центры есть в ряде медицинских университетов. Например, мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр Омского государственного медицинского университета Минздрава России оснащен симуляционным оборудованием в том числе по терапевтическим, диагностическим, хирургическим, акушерско-гинекологическим, педиатрическим специальностям.

Ставропольский государственный медицинский университет располагает одним из самых крупных на Юге России федеральным аккредитационным центром и ежегодно пополняет перечень симуляционного оборудования. В него входят специализированные кластеры — сердечно-легочной реанимации, общего ухода, сестринских манипуляций, акушерства и гинекологии, неотложной педиатрии, экстренных и неотложных состоянии, стоматологии и ортодонтии.

Тренажеры, фантомы, симуляторы экспертного класса позволяют осваивать медицинские манипуляции, а затем закреплять их с помощью интерактивных обучающих и контролирующих программ, говорит Анна Ходжаян (СтГМУ): «Технологии не подменяют традиционные подходы в подготовке специалистов, а логично и гармонично их дополняют». Симуляторы, по ее словам, дают возможность вести обучение в условиях, максимально приближенных к реальным — моделировать различные клинические ситуации, но при этом приобретать навыки без риска для пациента, добиваться наилучшего результата и автоматизации действий при неограниченном числе повторов какой-либо манипуляции, позволяют регистрировать и объективно оценивать отработку навыков с использованием IT-алгоритмов.

Так, на базе центра СтГМУ проводится практический этап ежегодной медико-биологической олимпиады для потенциальных абитуриентов, занятия для студентов и ординаторов, этап сдачи практических навыков во время государственно итоговой аттестации выпускников вуза, подготовка студенческих команд для участия в олимпиадах межвузовского (в рамках HOMK «Северо-Кавказский»), регионального и всероссийского уровня, аккредитационные мероприятия, профессиональная переподготовка и повышение квалификации.

Все инициативы национального проекта «Здравоохранение» оказали положительное влияние на повышение качества подготовки ординаторов, отмечает директор НМИЦ травматологии и ортопедии Александр Бурцев: «Создание аккредитационно-симуляционного центра оценили не только наши выпускники, но и специалисты региона».

Популяризация профессии

Популярность медицинских профессий в России растет, отмечают в отрасли. На повышение ее престижа направлены такие программы, как «Земский доктор» и «Земский фельдшер», по которым предоставляется единовременная компенсационная выплата. Сегодня по этим программам на селе и в городах с численностью до 50 тыс. человек работают суммарно более 60 тыс. медицинских работников.

Строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, медучреждений в городах и сельских регионах, оснащение их новым высокотехнологичным оборудованием и соответствующее обучение специалистов привлекает в отрасль молодых специалистов, говорят эксперты.

Вовлечению в медицинскую профессию способствует деятельность Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», говорит зампред движения Анна Бабкина: «Мы реализуем большое количество программ, как для школьников, так и для тех, кто уже выбрал медицинскую профессию». Сейчас движение, по ее словам, является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. При поддержке Минздрава России в стране открыты 89 региональных отделений движения, объединяющих более 170 тыс. человек. За 2013–2023 годы добровольцы, оказали свыше 24 млн часов помощи в более чем 1 тыс. медицинских организаций страны. Ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков получают около 4 млн россиян, отмечает представитель движения.

По данным Минздрава России, доля молодых специалистов (до 36 лет) в отрасли сегодня достигает 31% среди врачей и 27% — среднего медперсонала. При этом в отрасли активно ведется привлечение в профессию нового поколения. Так, довузовская подготовка, по словам Анны Ходжаян, позволяет сформировать у абитуриентов профессиональную мотивацию и адаптироваться к условиям обучения. С 2011 года малая медицинская академия при СтМГУ обучает учащихся 9–11 классов, в 2017-м запущены экспериментальные профильные медицинские классы «Медикус», — сегодня 155 лицеистов обучаются в девяти таких классах в Ставрополе, Кисловодске, Ессентуках, Красногвардейском муниципальном образовании.

Профориентационная работа со школами позволяет не только помочь в выборе будущей профессии, но и привлечь абитуриентов. Преподаватели ТГУ проводят дополнительные занятия для учеников профильных медклассов ряда общеобразовательных учреждений, говорит Олег Кравченко: «Разработаны и реализуются специализированные циклы по биологии, химии, анатомии, истории медицины, латинскому языку. На базе университетского медицинского клинического центра проводятся экскурсии и практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, профилактике заболеваний. Учащиеся профильных классов вовлекаются во всероссийское движение волонтеров-медиков». Учиться на врача трудно, поэтому важно, чтобы в медицину приходили люди по призванию, которые осознают высокую ответственность за сделанный выбор, отмечает эксперт.