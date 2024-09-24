Волонтеры привозят хлеб в села рядом с местами боев. Видео

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Село Высокое находится в Глушковском районе Курской области. 14 августа, спустя неделю после прорыва украинских военных в регион, было решено в обязательном порядке эвакуировать жителей всего района. Однако многие отказались покидать свои дома. Сейчас Высокое находится примерно в 1,5 км от «красной зоны», где идут боевые действия.

Корреспондент РБК съездила в Высокое вместе с волонтером, который вез двум пенсионеркам, живущим по соседству друг с другом, хлеб и другие продукты.

В самом селе больших разрушений нет, но вероятность появления украинского дрона с боевым зарядом очень высока, рассказывают волонтеры. Тем не менее, в селе остаются люди, которые отказались эвакуироваться. Они стараются не выходить на улицу. В селе пасутся коровы и козы, ходят куры — многие, уезжая, выпускают скот на улицу.

Раиса Петровна — одна из тех, кто отказался покинуть свой дом. Ей 93 года, она не может разогнуться и ходит, опираясь на ведро. У нее хозяйство — огород, куры, во дворе на цепи сидит собака. После вторжения к ее дому прибились несколько котят — идут на человеческий голос, говорит пенсионерка и отказывается эвакуироваться.