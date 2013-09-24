Нынешний сентябрь стал самым дождливым в истории Москвы

В этом году сентябрь стал самым дождливым в истории Москвы: по состоянию на середину дня (24 сентября) в российской столице выпало 174 мм осадков при норме в 65 мм, сообщает Гидрометеобюро Москвы и Московской области. Это значит, что державшийся с 1885г. рекорд в 171 мм побит.

Фото: РБК

Сотрудники метеослужб отмечают, что по итогам года нынешний уровень осадков также будет намного выше обычных значений: уже сейчас годовая норма в Москве превышена более чем в 2 раза, на 103%.

Отметим также, что до 22:00 сегодняшнего дня в Москве и Подмосковье будет действовать штормовое предупреждение.

Напомним, что к концу этой недели синоптики прогнозируют, что столбик термометра опустится ниже нуля: ночью 27 и 28 сентября температура составит -1 градус. Мокрый снег жители Москвы увидят уже в четверг.