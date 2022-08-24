Умер актер Максим Пинскер

Ему было 58 лет. Актер скончался в больнице в Москве

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Максим Пинскер скончался на 59-м году жизни. Об этом РБК сообщила его супруга Ирина Пинскер.

«Остановка дыхания, причину не знаем, завтра будем знать. Максим был очень талантливый, очень светлый и добрый человек», — сказала она. Ирина Пинскер уточнила ТАСС, что актер умер в больнице в Москве. На 25 августа назначено вскрытие.

Максим Пинскер родился 5 февраля 1964 года в Москве. Он начал сниматься в кино в 1989 году, спустя три года окончил Школу-студию МХАТ. Актер также играл в Театре Маяковского.

Его фильмография насчитывает 87 картин и сериалов. Среди них: «Час Волкова», где он сыграл главную роль, «Гитлер, капут!», «Широка река», «Интерны», «Солдаты 15», «Кремлевские курсанты», «Доктор Тырса», «Пилот международных авиалиний», «Шпион», «Дурак», «Чужая кровь», «Колл-центр», «Родные» и другие.

Помимо съемок в кино он занимался озвучиванием аудиокниг, принимал участие в телепроектах. Также он был официальным голосом канала ДТВ и радиостанции «Звезда».