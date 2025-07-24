Мишустин отправил министра на место крушения Ан-24
На место крушения Ан-24 в Амурской области отправятся министр транспорта Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров. Такое поручение издал премьер-министр Михаил Мишустин.
Никитин возглавит правкомиссию для ликвидации последствий авиакатастрофы самолета. В ее состав также вошли руководитель Ространснадзора Виктор Гулин, замглавы МЧС Виктор Яцуценко, замглавы Минздрава Андрей Плутницкий, губернатор Амурской области Василий Орлов, а также представители Минфина, Минвостокразвития, Минтруда, МВД, Роструда.
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» перестал выходить на связь во время рейса по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту самолета находилось 43 пассажира (из них пятеро детей) и шесть членов экипажа.
Горящие обломки самолета были найдены утром 24 июля на склоне горы в 15 км от Тынды. По предварительным данным, выживших в результате катастрофы нет.
О крушении доложено президенту Bладимиру Путину. Семьям жертв авиакатастрофы правительство пообещало оказать всю необходимую помощь и выплатить компенсации.
В качестве версии причины катастрофы следователи рассматривают два варианта — техническая неисправность и человеческий фактор. По данным Росавиации, разбившийся Ан-24 был участником четырех зафиксированных авиапроисшествий.
Кроме того, с утра в Тынде шел дождь, взлетно-посадочная полоса была влажной — из-за плохого сцепления самолет не смог сесть с первого раза, ушел на второй круг, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах.
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