Мишустин отправил министра на место крушения Ан-24

Правительство направило глав Минтранса и Росавиации на место крушения Ан-24 в Амурской области. Самолет разбился утром 24 июля, на борту было около 50 человек, в том числе пятеро детей

Дмитрий Ядров и Андрей Никитин (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

На место крушения Ан-24 в Амурской области отправятся министр транспорта Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров. Такое поручение издал премьер-министр Михаил Мишустин.

Никитин возглавит правкомиссию для ликвидации последствий авиакатастрофы самолета. В ее состав также вошли руководитель Ространснадзора Виктор Гулин, замглавы МЧС Виктор Яцуценко, замглавы Минздрава Андрей Плутницкий, губернатор Амурской области Василий Орлов, а также представители Минфина, Минвостокразвития, Минтруда, МВД, Роструда.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» перестал выходить на связь во время рейса по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту самолета находилось 43 пассажира (из них пятеро детей) и шесть членов экипажа.

Горящие обломки самолета были найдены утром 24 июля на склоне горы в 15 км от Тынды. По предварительным данным, выживших в результате катастрофы нет.

О крушении доложено президенту Bладимиру Путину. Семьям жертв авиакатастрофы правительство пообещало оказать всю необходимую помощь и выплатить компенсации.

В качестве версии причины катастрофы следователи рассматривают два варианта — техническая неисправность и человеческий фактор. По данным Росавиации, разбившийся Ан-24 был участником четырех зафиксированных авиапроисшествий.

Кроме того, с утра в Тынде шел дождь, взлетно-посадочная полоса была влажной — из-за плохого сцепления самолет не смог сесть с первого раза, ушел на второй круг, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах.