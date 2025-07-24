МЧС сообщило о пропаже Ан-24 с 49 пассажирами в Амурской области
Самолет Ан-24 пропал в нескольких километрах от аэропорта Тынды в Амурской области, сообщило МЧС. Рейс выполняет авиакомпания «Ангара».
Воздушное судно пропало с экранов радаров и не вышло на связь. На борту находится порядка 40 пассажиров, сообщило МЧС. По словам губернатора, на борту 43 пассажира и экипаж. МЧС подняло в небо поисковый вертолет Ми-8.
Ранее ТАСС и «Интерфакса» сообщал всего на борту около 50 человек — 40 пассажиров и шесть членов экипажа.
Самолет выполнял рейс Хабаровск-Благовещенск-Тында. По информации RT, связь с ним пропала после того, как борт при заходе на посадку ушел на второй круг.
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