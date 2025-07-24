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В США уберут из вакцин от гриппа пугавший антиваксеров консервант

В США уберут из вакцин от гриппа пугавший антиваксеров консервант тимеросал
Вакцины не будут изъяты с рынка, но страховые компании больше не будут обязаны покрывать их использование. Антиваксеры связывают тимеросал с аутизмом. Во мнении о безопасности вакцин с этим компонентом расходятся и исследователи

США прекратят распространение всех вакцин против гриппа, содержащих консервант на основе ртути тимеросал. Соответствующее решение принял министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший. Как отмечает The New York Times (NYT), этот компонент движение антиваксеров связывает с возникновением аутизма и других неврологических заболеваний.

Это решение последовало после того, как советники по вакцинам, назначенные Кеннеди в Консультативный комитет по практике иммунизации (ACIP), рекомендовали американцам ставить сезонные прививки от гриппа без тимеросала. Ранее Кеннеди сменил в ACIP всех членов, которых насчитывалось 17.

Подписание Кеннеди соответствующего постановления не означает, что вакцины, содержащие тимеросал, будут изъяты с рынка. Однако доступность таких препаратов снизится, поскольку страховые компании теперь не обязаны покрывать их введение в рамках страховки.

Производители вакцин подтвердили готовность заменить флаконы для многократной вакцинации, препарат в которых содержит тимеросал, заявили в американском Минздраве. 

«Мы призываем мировые органы здравоохранения последовать этому благоразумному примеру в целях защиты детей во всем мире», — заявил Кеннеди при подписании документа.

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Фото:Ute Grabowsky / photothek.net / Global Look Press

Тимеросал добавляют только в многодозовые флаконы с вакциной от гриппа чтобы предотвратить размножение бактерий, он не входит в состав вакцины в одноразовых флаконах, препарат из которых вводится большинству людей, отмечает NYT. Многодозовые флаконы в основном используются в местах, где сложно хранить большое количество вакцин, например, в домах престарелых или мобильных клиниках, обслуживающих отдаленные сельские районы, поясняет газета.

Как пишет издание со ссылкой на данные анализа электронных медицинских карт, проведенного компанией Truveta, в течение сезона активного распространения респираторных вирусов 2024–2025 годов только 3% детей и 2% пожилых людей в США были привиты вакцинами от гриппа, содержащими тимеросал.

Федеральные органы здравоохранения США начали исключать тимеросал из детских вакцин около 25 лет назад, указывая на необходимость соблюдать повышенную осторожность, пишет NYT. При этом издание упоминает исследования, в которых делается вывод о безвредности тимеросала. Другие исследования указывали на факторы риска, которые могут возникнуть при использовании вакцин с этим компонентом.

Тимеросал также исключен из состава детских вакцин в Евросоюзе. ВОЗ выступает за продолжение использования вакцин с тимеросалом, в развивающихся странах из-за их эффективности, низкой стоимости, широкой доступности и пригодности к использованию в местных условиях с учетом логистики, и других факторов.

Тиомерсал (также известен как тиомерсал) — ртутьсодержащее соединение, используемое в качестве антисептического и противогрибкового средства. Используется в качестве консерванта в вакцинах, препаратах иммуноглобулина, кожных тестах на антигены, противоядиях, офтальмологических и назальных препаратах, а также в чернилах для нанесения татуировок.

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