Шахматный судья остался без мочки уха после выпивки с коллегой

Фото: Никита Попов / РБК

В шахматном клубе в центре Санкт-Петербурга произошел конфликт, в ходе которого преподаватель клуба получил множественные травмы. Об этом сообщило ГУ МВД по региону в телеграм-канале.

Инцидент произошел 19 июля в шахматном клубе по адресу: ул. Чайковского, 2/7. По данным «Яндекс.Карты», по этому адресу расположен клуб «Петровская ладья».

В ходе проверки выяснилось, что после совместного распития спиртных напитков между преподавателем клуба и его коллегой возник конфликт, в результате чего первый получил травмы и был госпитализирован.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах рассказал, что в больницу привезли шахматного судью Сергея Видякина. У него зафиксировали «множественные травмы головы и тела и частичную ампутацию мочки уха». Пострадавший отмечал, что ничего не помнит из событий той ночи.

Собеседник агентства уточнил, что полиция отрабатывает несколько версий. Согласно одной из них, к избиению может быть причастен директор шахматного клуба «Петровская ладья», который вызвал скорую помощь. Мужчину, нанесшего коллеге травмы, задержали.

Как передает 78.ru, задержан президент шахматного клуба «Петровская ладья» 36-летний Александр Волков. По данным телеканала, мужчины отмечали Международный день шахмат в ночь на 20 июля. Предварительно причиной конфликта стала просьба о повышении.

По данному факту завели уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК России (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.