В Калифорнии загорелся лес у Йосемитского парка на площади 40 кв. км

В Калифорнии загорелся лес на территории около Йосемитского национального парка, общая площадь пожара достигла 38 кв. км, передает агентство Associated Press со ссылкой на Департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии.

По его информации, пожар начался днем 22 июля к юго-западу от парка недалеко от города Мидпайнс в округе Марипоза. Огонь не могут потушить до сих пор, хотя для его ликвидации задействовали бульдозеры, вертолеты и самолеты и привлекли около 400 пожарных. Перед этим спасатели потушили другой пожар на окраине рощи гигантских секвой в южной части Йосемитского парка.

Йосемитский национальный парк — один из крупнейших национальных парков США, расположенный на западных склонах горного хребта Сьерра-Невада. Имеет статус объекта «Всемирного наследия» ЮНЕСКО. Он знаменит своей рощей гигантских секвой. Старейшей из них — секвойе по прозвищу «Гигантский Гризли» более 2 тыс. лет.

Представитель Национального леса Сьерра, также находящегося в Калифорнии, Дэниел Паттерсон рассказал агентству, что в регионе наблюдается одна из сильнейших засух за последние десятилетия. В штате сохраняются низкая влажность вкупе с жарой, поэтому все растения быстро сохнут, пояснил он.

Со временем площадь пожара росла, и власти решили эвакуировать из окрестностей более 6000 тыс. жителей малонаселенных сельских районов. Также специалисты решили отключить электричество более чем в 2 тыс. домов и предприятий.

Леса в районе парка Йосемити горят уже более двух недель. В начале июля огонь уничтожил около 800 га древесины и кустарников и также подошел к роще секвой. Сотрудникам парка пришлось установить около «Гигантского Гризли» автоматические поливалки.