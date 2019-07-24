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Biogen $270 (+11,2%) прогноз Wells Fargo Securities к 20.03.20
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ФАС потребовала отстранить Троценко от строительства аэропорта в Иркутске
Антимонопольная служба потребовала от властей Иркутска разорвать соглашение по модернизации местного аэропорта со структурами бизнесмена Романа Троценко. Инвестор был выбран без конкурентных процедур, указывает ведомство
Вид на здание международного аэропорта в Иркутске (Фото: Кирилл Шипицин / ТАСС)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала расторгнуть соглашение между властями Иркутской области и структурами бизнесмена Романа Троценко — «Новапорт» и AEON — по модернизации местного аэропорта. Выбор инвестора для строительства нового терминала прошел с нарушениями — без проведения конкурентных процедур, говорится в сообщении ФАС.

«Антимонопольное ведомство дважды направляло предупреждения о возможном нарушении антимонопольного законодательства в адрес правительства региона и губернатора Иркутской области [Сергей Левченко], однако оба предупредительных документа были проигнорированы», — сказано в сообщении. В результате ФАС возбудила дело.

В пресс-службе ФАС уточнили РБК, что выбор нового инвестора не повлияет на сроки модернизации аэропорта Иркутска. РБК направил запросы в «Новапорт» и администрацию губернатора Иркутской области.

Кроме того, соглашение было заключено с «Рампорт Аэро» («дочка» «Ростеха» и оператор аэропорта Жуковский), «Системой управления», «Терминалом Иркутск», «Международным Аэропортом Иркутск» и «Аэропортом Толмачево». Им также выданы предписания о прекращении соглашения. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказывал в интервью газете «Ведомости», что госкорпорация планировала получить 25% в проекте, 75% должно было быть у компании «Системы управления», которую он называл структурой «Новапорта».

Аэропорт Иркутска был передан из федеральной собственности в областную еще в 2015 году (это один из немногих крупных аэропортов, до сих пор принадлежащих государству). 100% акций было передано для привлечения частных инвестиций на реконструкцию терминала, а в дальнейшем — на строительство нового аэропорта за пределами города. Область должна была найти инвестора на условиях государственно-частного партнерства через конкурс. Интерес к проекту проявляли «Новапорт» Троценко, «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Базэл Аэро» (входит в «Базовый элемент» Олега Дерипаски).

Однако конкурс не состоялся. В мае пресс-служба губернатора Иркутской области объявила, что новый терминал в аэропорту будут строить сам «Международный аэропорт Иркутск» (принадлежит области), а также «Рампорт аэро» и «Новапорт». Новый терминал площадью 30–40 тыс. кв. м планировалось построить за два года, стоимость проекта — 7 млрд руб. Новый терминал рассчитан на обслуживание 3,8 млн пассажиров в год. В июне ФАС вынесла предварительное заключение по делу. «Без каких-либо конкурсных процедур были даны достаточно большие преференции [компаниям] на строительство аэропорта в Иркутске», — говорил заместитель руководителя службы Андрей Цариковский.

Автор: Мария Кокорева
Теги: Аэропорт, Иркутск, Роман Троценко, Новапорт
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