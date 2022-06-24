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Общество ,  
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В Москве полиция задержала участников «Бауманских тазов»

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Сотрудники полиции начали задерживать выпускников МГТУ им. Баумана, отмечающих окончание обучения возле общежития вуза, передает корреспондент РБК.

У здания общежития стоят несколько автозаков, силовики проверяют напитки у собравшихся. Тех, у кого обнаружили спиртное, задерживают. Корреспондент РБК насчитал шесть задержанных. Один из очевидцев рассказал, что до этого от здания общежития уехали два автозака с людьми.

На входе в Измайловский парк дежурят сотрудники полиции и не пропускают людей в касках (белые каски с символикой МГТУ им. Баумана — традиционный мерч вуза), передает корреспондент РБК.

Выпускники МГТУ им. Баумана ежегодно устраивают катание в тазах по случаю окончания обучения. Традиция «Бауманских тазов» существует около 20 лет: выпускник должен прийти в каске и с тазом, сложить в таз конспекты и сесть в него, затем машина на буксире катает таз несколько кругов. В прошлые годы мероприятие не было разрешено официально, но оно регулярно проходило без массовых задержаний.

«Действительно, нам приходила информация о задержании молодых людей у общежития № 5 МГТУ им. Н.Э. Баумана. Их личности, как и причины задержания, нам на данный момент неизвестны», — сообщили РБК в пресс-службе МГТУ им. Н.Э. Баумана.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

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В конце июня в России выпускники вузов отмечают окончание обучения. В Москве официальные праздничные мероприятия состоятся 25–26 июня, часть улиц в центре Москвы будет перекрыта, сообщали в правительстве Москвы.

Теги
МГТУ им. Баумана выпускники задержания

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