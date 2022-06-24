В Сочи нашли тело второй погибшей из унесенного в море автомобиля

Фото: Типичный Сочи / VK

Спасатели обнаружили тело второй погибшей женщины, которая находилась в одном из автомобилей, унесенных в Черное море в Сочи, сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Также в ведомстве уточнили, что службы занимаются поиском еще четырех человек.

После выхода из берегов реки Чемитоквадже утром 24 июня недалеко от поселка Зубова Щель два легковых автомобиля унесло потоком воды в море. По данным Следственного комитета, в машинах находились восемь человек, из них шестеро пропали, одна женщина погибла, одного человека спасли — 42-летнего мужчину нашли в акватории моря плавающим на бревне.

В краевой прокуратуре РБК сообщили, что, по словам спасенного мужчины, с ним были женщина и ребенок, а во второй машине находились четыре человека. В СК уточнили, что в салонах автомобилей находились трое детей.

По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, в автомобилях находились две семьи из Ставропольского края, они были в районе Сочи проездом и остановились на ночлег в устье реки Чемитоквадже под эстакадой.

Перед ЧП в соседних горных районах выпало большое количество осадков, региональное МЧС объявляло штормовое предупреждение на период с 21 по 24 июня. По состоянию на 8:00 24 июня подтопленными оставались три поселка, в том числе Зубова Щель — там подтопило восемь частных домовладений.