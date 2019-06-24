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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Умер исполнитель главных ролей в фильмах «Овод» и «Человек-невидимка»
Актер Андрей Харитонов ушел из жизни на 60 году
Андрей Харитонов (Фото: Юзеф Мосенжник / Фотохроника ТАСС)

В возрасте 59 лет скончался советский и российский актер театра и кино Андрей Харитонов. Об этом в ночь на понедельник сообщил режиссер-документалист Виталий Манский на своей странице в Facebook.

«Не стало Андрея Харитонова. <...> Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит», — написал Манский.

ТАСС сообщает, что у актера было онкологическое заболевание.

Харитонов родился 25 июля 1959 года в Киеве. Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого в 1980 году и в этом же году дебютировал в кино. Его первой работой стала главная роль в фильме «Овод», которая сразу принесла популярность актеру.

В дальнейшем были главные роли в фильмах «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Человек-невидимка», роль Ланса Фортескью в советском детективе «Тайна «Черных дроздов». В общей сложности на счету актера более 40 ролей в различных картинах.

Харитонов также известен по театральным ролям. Играл в антрепризах: «Заложники любви», «Не будите спящую собаку», «Аудиенция» и другие. Также работал в качестве режиссера в кино и на ТВ.

Автор: Мария Бондаренко
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