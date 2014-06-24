За ретвиты или перепосты можно будет попасть под суд

Минкомсвязи и Минкультуры не подержали предложение Минэкономразвития сузить сферу действия антипиратского закона - чтобы он распространялся только на полные тексты литературных произведений. Сторонники ужесточения антипиратского законодательства намерены внести документ через депутатов, чтобы не ждать согласования с заинтересованными ведомствами и принять законопроект в нынешнюю сессию Государственной думы, сообщил газете "Известия" источник в правительстве.

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Таким образом, после вступления в силу нового антипиратского закона даже небольшая цитата из чужого текста в интернете может стать предметом судебного разбирательства.

Так называемый антипиратский закон вступил в силу с 1 августа 2013г. В соответствии с ним, сайты с контрафактным видео подвергаются блокировке по жалобе правообладателя.

Минкомсвязи и Минкультуры договорились о том, как ужесточить антипиратское законодательство - ведомства предлагают штрафовать за незаконное размещение в Сети всех "аудиовизуальных произведений, музыкальных произведений с текстом или без текста, драматических и музыкально-драматических произведений", сценариев, фонограмм, текстов литературных произведений и компьютерных программ, сообщила в начале месяца газета "Коммерсантъ". Министерства предложили ввести штрафы от 150 тыс. до 300 тыс. руб. для физических лиц и от 500 тыс. до 1 млн руб. - для юридических лиц.

Минэкономразвития сделало ряд замечаний к пакету поправок. В частности, в министерстве считают, что под антипиратские блокировки должны подпадать только полные тексты произведений, в обратном случае действие закона коснется цитат, репостов в социальных сетях и т.п. "Если мы пока не хотим затрагивать мелкие заимствования, цитирование, плагиат и т.д., то давайте напрямую пропишем в законе, что он распространяется на полные тексты. Иначе сохраняется большое пространство для злоупотреблений", - отметил заместитель Минэкономразвития Олег Фомичев.

"Мы не думаем, что серьезные правообладатели будут гоняться за репостами", - выразил позицию Минкомсвязи заместитель главы ведомства Алексей Волин.

В Минкомсвязи и Минкультуры напомнили, что Гражданский кодекс РФ разрешает "цитирование... произведений в объеме, оправданном целью цитирования" без согласия правообладателя и выплат вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора.

В середине октября 2013г. состоялся первый уголовный процесс над пользователями Рунета, обвиняемыми в нарушении чужих авторских и смежных прав. Суд закончился обвинительным приговором - супруги Лопуховы были признаны виновными по ч.3 ст.146 Уголовного кодекса РФ и получили по четыре года лишения свободы условно.

Марина Магай