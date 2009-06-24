Президент утвердил список общедоступных обязательных телеканалов

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ "Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах".

Как сообщает пресс-служба президента, данный указ подписан в целях обеспечения свободы массовой информации и создания условий для получения населением социально значимой информации. Общероссийские обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы являются обязательными для распространения на всей территории.

В список общероссийских обязательных общедоступных телеканалов вошли Общероссийский государственный телевизионный канал "Культура" (федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"), Детско-юношеский телевизионный канал, Общероссийский телевизионный канал "Спорт" (федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"), Первый канал (открытое акционерное общество "Первый канал"), Петербург - 5 канал (открытое акционерное общество "Телерадиокомпания "Петербург"), Российский информационный канал (РИК) (федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"), Российское телевидение (федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", Телекомпания НТВ (открытое акционерное общество "Телекомпания НТВ").

В список общероссийских обязательных общедоступных радиоканалов вошли "Вести ФМ" (федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"), "Маяк" (федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"), Радио России (федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания").

Указом президента постановляется, что общероссийские обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы являются обязательными для распространения на всей территории РФ и бесплатными для потребителей. Эфирная наземная трансляция общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов на всей территории РФ, а также создание и развертывание цифровых наземных сетей для эфирной трансляции обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов осуществляются федеральным государственным унитарным предприятием "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".

Эфирная цифровая наземная трансляция общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов осуществляется с использованием одного радиочастотного канала в каждой конкретной зоне вещания.

Президент РФ также постановил принять предложение правительства РФ о создании до 1 января 2011г. Детско-юношеского телевизионного канала на базе телеканала "ТелеНяня" (ЗАО "Первый канал. Всемирная сеть") и Российского телевизионного канала для детей и юношества "Бибигон" (федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания").

Правительство РФ в свою очередь обязано обеспечить осуществление лицензирования и иных необходимых мероприятий по распространению и трансляции общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов, а также предоставление телерадиовещательным организациям, осуществляющим вещание общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов, субсидий на оплату предоставленных ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" услуг по эфирной наземной аналоговой трансляции этих телеканалов и радиоканалов в 2010г. в населенных пунктах с численностью населения менее 200 тыс. человек, а начиная с 2011г. и до прекращения аналоговой трансляции - в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек; услуг по эфирной цифровой наземной трансляции этих телеканалов и радиоканалов, начиная с 2010г. в населенных пунктах с численностью населения менее 200 тыс. человек, а начиная с 2011г. - в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек.

Кроме того, правительство должно обеспечить утверждение федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015гг." и финансовое обеспечение мероприятий по созданию и развертыванию цифровых наземных сетей для эфирной трансляции общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов в рамках указанной программы.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.