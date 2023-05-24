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Общество ,  
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Путин присвоил Кипелову звание заслуженного артиста России

Владимир Путин присвоил Валерию Кипелову звание заслуженного артиста России
Кипелов после начала военных действий на Украине поддержал российскую армию и выступал с концертами в госпиталях
Валерий Кипелов
Валерий Кипелов (Фото: Виктор Погонцев / Global Look Press)

Один из основателей рок-группы «Ария» Валерий Кипелов получил звание заслуженного артиста России. Его присвоил музыканту своим указом президент Владимир Путин.

Кипелов родился в 1958 году в Москве. Был солистом и одним из основателей группы «Ария», основанной в 1985 году. В 2002 году музыкант покинул «Арию» и создал собственную группу «Кипелов». До «Арии» Кипелов участвовал в различных проектах, в том числе в ансамбле «Шестеро молодых», где выступал вместе с нынешним лидером группы «Любэ» Николаем Расторгуевым.

Кипелов неоднократно выступал с поддержкой политики Путина. В 2014 году он поддержал присоединение Крыма к России. В июле 2022 года он выступил в госпитале перед военнослужащими Росгвардии, раненными в ходе военных действий на Украине. 6 мая этого года группа «Кипелов» провела праздничный концерт для военнослужащих группировки войск в Сирии.

В январе 2023 года он попал в украинский санкционный список, вводящий ограничения против деятелей культуры, поддержавших военный конфликт. Помимо Кипелова, под санкции тогда попали певец Филипп Киркоров, режиссер Никита Михалков, певец Михаил Шуфутинский, шоумен Михаил Галустян, певец Дима Билан и другие.

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Валерий Кипелов рок-музыка

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