В России предложили ввести штраф за дневной шум

«Известия» узнали о предложении комиссии МВД ввести штраф за шум в дневное время

Правительственная комиссия предлагает установить штраф за нарушение тишины в жилых домах в дневное время. Меру обосновали тем, что многие граждане перешли на удаленную работу из-за коронавирусной инфекции

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Правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила ввести штраф за нарушение тишины в жилых зданиях в дневное время. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Особую важность вопрос приобрел, когда ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, так как многие россияне были вынуждены перейти на удаленный режим работы и находиться дома круглосуточно, следует из документа.

Руководит комиссией министр внутренних дел Владимир Колокольцев, в ее состав также входят первые заместители глав МВД, Минюста, Минтруда, Минздрава, Минобороны, замруководители ФНС, ФСИН и других ведомств.

По действующему законодательству, региональные власти самостоятельно устанавливают рамки ночного времени и периоды, допустимые для проведения ремонтных и других шумных работ, в действующем КоАП наказания за нарушения режима не предусмотрено.

Новый КоАП предусматривает норму, которая устанавливает ответственность за нарушение тишины и покоя, в том числе в жилых помещениях, с 23:00 до 7:00. Как поясняют «Известия», точных сроков внесения в нижнюю палату парламента и принятия этого документа до сих пор нет.

В феврале 2020 года депутаты Госдумы разработали проект единого федерального закона, который установит одинаковые нормы. Закрепить их планируют в виде поправок в КоАП и Жилищный кодекс. Под определением «шум» понимаются любые звуки громкостью выше максимально допустимого уровня — 55 дБА в дневное и 45 дБА в ночное время суток. Для шумных жильцов за систематическое нарушение тишины, то есть более двух раз в месяц, предусматриваются штрафы — от 5 тыс. до 50 тыс. руб. для физлиц и от 50 тыс. до 150 тыс. руб. для юрлиц. Собственники помещений также будут нести ответственность за арендаторов.

Сейчас регионы самостоятельно регулируют этот вопрос. Например, в настоящее время запрет на проведение ремонтных работ в дневное время, с 13:00 до 15:00, установлен в Москве. Так, в столице нельзя шуметь с 23:00 до 7:00, а также проводить ремонт с 19:00 до 9:00 и в выходные (по воскресеньям) и праздничные дни. Для нарушителей предусмотрены штрафы. В Московской области также запрещается шуметь с 13:00 до 15:00 в рабочие и выходные дни и с 21:00 до 8:00 ежедневно. Соответственно, в Нижегородской области введен запрет на шум с 12:30 до 15:00 и с 22:00 до 7:00, в Новосибирской — с 13:00 до 14:00 и с 22:00 до 9:00.