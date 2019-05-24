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Weibo $75 (+71,55%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
МТС ₽315 (+22,71%) прогноз Велес Капитал к 20.05.20 Купить
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Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
Достраивать судно будут уже на воде. Планируется, что оно будет работать под брендом «Мостурфлота»
Лайнер «Петр Великий» (Фото: Максим Коротченко / ТАСС)

На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Строительство судна заказало ОАО «Московское речное пароходство» (МРП), лайнер получит входящая в него компания «Мостурфлот». «Мы приложим все усилия, чтобы в следующем году судно ушло в навигацию», — заявил гендиректор завода «Лотос» Рустам Халитов.

Достраивать судно будут на воде. В частности, лайнер должны остеклить, провести на нем электромонтажные работы, установить трубопроводы и другое. После этого он должен пройти швартовные и ходовые испытания.

Длина судна составляет 141 м, ширина — 16,82 м. Лайнер рассчитан на 310 пассажиров и 90 членов экипажа и обслуживающего персонала.

Строительство началось в августе 2016 года — старт дал по видеосвязи президент России Владимир Путин.

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В Санкт-Петербурге спустили на воду копию построенного Петром I корабля

В сентябре 2018-го гендиректор МРП Константин Анисимов сказал ТАСС, что в ближайшие десять лет Московское речное пароходство может заказать у ОСК еще пять речных круизных лайнеров.

Тогда же он заявил, что первое судно проекта PV300VD будет курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом с июня 2019-го. Пассажиропоток на данном маршруте Анисимов оценил в 3–5 тыс. человек в год.

Еще одно судно проекта PV300 строит завод «Красное Сормово» (входит в ОСК) в Нижнем Новгороде. Его заказчиком стала лизинговая компания ОСК «Машпромлизинг», планируется, что она получит лайнер до конца февраля 2020 года.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Объединенная судостроительная корпорация
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