Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду

Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду

Достраивать судно будут уже на воде. Планируется, что оно будет работать под брендом «Мостурфлота»

Лайнер «Петр Великий» (Фото: Максим Коротченко / ТАСС)

На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Строительство судна заказало ОАО «Московское речное пароходство» (МРП), лайнер получит входящая в него компания «Мостурфлот». «Мы приложим все усилия, чтобы в следующем году судно ушло в навигацию», — заявил гендиректор завода «Лотос» Рустам Халитов.

Достраивать судно будут на воде. В частности, лайнер должны остеклить, провести на нем электромонтажные работы, установить трубопроводы и другое. После этого он должен пройти швартовные и ходовые испытания.

Длина судна составляет 141 м, ширина — 16,82 м. Лайнер рассчитан на 310 пассажиров и 90 членов экипажа и обслуживающего персонала.

Строительство началось в августе 2016 года — старт дал по видеосвязи президент России Владимир Путин.