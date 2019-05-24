Умерла историк Наталия Басовская

Басовская специализировалась на истории средних веков Западной Европы, возглавляла Центр визуальной антропологии и эгоистории РГГУ

Наталия Басовская (Фото: Анатолий Струнин / ТАСС)

Умерла советский и российский историк Наталия Басовская, сообщил РБК ректор РГГУ Александр Безбородов. Ей было 78 лет.

«Да, сегодня ночью [умерла]. Она с сентября прошлого года себя не очень хорошо чувствовала, а последние несколько дней уже была в реанимации», — рассказал ректор РГГУ.

По его словам, Басовская до последних дней работала в университете.

«Человек не забывал о своей работе, а мы на нее опирались. Я вообще у нее в 1972-1973 году на первом курсе учился, всеобщую историю она преподавала. Легендарная личность во всех отношениях, знаковая фигура для РГГУ и Историко-архивного института в первую очередь», — отметил Безбородов.

Басовская родилась в Москве, окончила исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова по специальности «зарубежная история». В 1988 году получила степень доктора исторических наук. Занималась историей средних веков и проблемами международных отношений в Западной Европе в XII—XV веках.

Басовская в РГГУ возглавляла кафедру всеобщей истории Историко-архивного института и учебно-научный Центр визуальной антропологии и эгоистории вуза, в течение 15 лет была проректором университета. Написала более 150 научных работ.