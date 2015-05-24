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Нобелевский лауреат Джон Нэш погиб в автокатастрофе
Общество, 24 мая 2015, 17:02
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Нобелевский лауреат Джон Нэш погиб в автокатастрофе
Американский математик, лауреат Нобелевской премии по экономике Джон Нэш погиб в результате автокатастрофы в Нью-Джерси. Ему было 86 лет
Джон Нэш (Фото: REUTERS 2015)

О гибели математика сообщает Huffigton Post со ссылкой на представителя полиции Нью-Джерси. В аварию попало такси, в котором ехал Нэш. С ним в машине ехала его жена, 82-летняя Алисия Нэш, которая также погибла. Как отмечает местное издание NJ.com, Нэш и его жена не были пристегнуты. Водитель автомобиля выжил и доставлен в больницу.

Нэш стал лауреатом Нобелевской премии по экономике в 1994 году «за фундаментальный анализ равновесия в теории некооперативных игр». Отмечена была диссертационная работа Нэша по теории игр, которую он написал в 1949 году, в возрасте 21 года.

История жизни Нэша стала основой сюжета фильма «Игры разума», где роль ученого сыграл Рассел Кроу. Картина получила четыре премии «Оскар», в том числе награду за лучший фильм. Актер уже сообщил в своем Twitter, что шокирован гибелью Нэша и его жены. «Потрясающий союз. Прекрасные умы, прекрасные сердца», — написал Кроу.

Нэш родился в 1928 году в городе Блюфилде (Западная Вирджиния). В 1947 году он поступил в Принстонский университет, к тому времени уже имея дипломы бакалавра и магистра Политехнического института Карнеги. Спустя два года Нэш написал диссертацию о теории игр, которая в 1994 году будет удостоена Нобелевской премии.

В 1951 году он перешел на работу в Массачусетский Технологический институт. В середине 1950-х он короткое время работал в стратегическом исследовательском центре RAND. В 1957 году Нэш женился на студентке Алисии Лард. Вскоре у ученого появились симптомы шизофрении. В 1959 году Нэш лишился работы в МТИ, а вскоре был помещен в психиатрическую клинику в Бостоне, где ему был поставлен диагноз «параноидальная шизофрения». В 1962 году Нэш развелся с женой (они вновь поженились в 2001 году).

Со временем Нэш научился жить и работать в условиях тяжелой болезни, продолжал занятия математикой. В 1994 году Нэш не прочитал нобелевскую лекцию в Стокгольмском университете из-за опасений организаторов за его состояние.

В своих работах конца 1940-х — начала 1950-х годов Нэш занимался анализом ситуаций, в которых все участники игры или выигрывают, или проигрывают. Согласно теории Нэша, участники игры в некоторых случаях могут использовать оптимальную стратегию, которая приводит к созданию устойчивого равновесия. Сторонам выгодно сохранять равновесие, так как любое изменение ухудшит их положение. Такая ситуация получила название «равновесие по Нэшу». Результаты исследований Нэша повлияли на использование математических инструментов экономического моделирования. Была пересмотрена классическая концепция модель конкуренции, основанная на учении Адама Смита, согласно которой «каждый сам за себя». По Нэшу, оптимальными являются стратегии, в которых каждый действует как на пользу себе, так и на пользу другим.

Автор: Георгий Перемитин.
Теги: Джон Нэш , Нобелевская премия , МТИ , Массачусетский технологический институт
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