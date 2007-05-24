В Тульской области неизвестные пытались взорвать дом

В городе Щекино Тульской области неизвестные пытались взорвать дом, открыв газовый кран в подъезде. Как сообщили в областной прокуратуре, уже начато расследование уголовного дела по ст.30 и ст.105 УК РФ (покушение на убийство неопределенной группы лиц общедоступным способом).

В прокуратуре отметили, "трагедии удалось избежать только потому, что дверь подъезда не была закрыта и газ не смог набрать концентрацию, достаточную для взрыва". При этом, как указали в прокуратуре, за текущий месяц это уже второй случай попытки взорвать этот дом, и "это позволяет говорить об умышленности преступления".

В настоящее время отрабатывается три версии произошедшего: хулиганство, личная месть кому-то из жильцов и теракт. В целях пресечения новых попыток открытия газового крана местные власти установили на газовую трубу в подъезде специальный "противовандальный" кран.