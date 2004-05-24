В Иркутской обл. из СИЗО сбежали заключенные

В г.Усть-Кут Иркутской области милиция ведет поиски четверых человек, сбежавших из изолятора временного содержания.

Как сообщили РБК в ГУВД области, накануне днем задержанные разобрали каменную кладку стены изолятора и совершили побег. По горячим следам удалось задержать 5 человек, отметили в ГУВД.

Ориентировки на сбежавших переданы на все посты ГИБДД, отделы милиции железнодорожных станций и аэровокзалов, в городе дежурят усиленные наряды милиции.

Напомним, 2 мая был совершен "удачный" побег из тюрьмы "Матросская тишина" в Москве. Бежавший - заключенный Александр Ершов, 1975г.р., уроженец Луганской области (Украина), осужденный на 6 лет лишения свободы за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Заключенный выбил кирпичную кладку стены прогулочного дворика и вылез на крышу складов СИЗО, расположенных в непосредственной близости от основного ограждения.